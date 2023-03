Flamengo é segundo na lista dos brasileiros na Libertadores que mais trocaram técnico em quatro anos

A temporada do Flamengo começou com três fracassos consecutivos: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. Não foi preciso muito tempo para que a torcida do clube apontasse o dedo para culpar o treinador Vítor Pereira. Mesmo há apenas dois meses no posto de comandante do clube, o português ainda não conseguiu fazer o elenco jogar bem, e os resultados explodiram a paciência dos rubro-negros.

Os pedidos pela sua demissão já são recorrentes e colocam a diretoria em um dilema diante do pouco tempo do trabalho: realizar mais uma troca de técnico ou seguir dando votos de confiança? Nos últimos quatro anos, o tempo da gestão do presidente Rodolfo Landim, oito profissionais ficaram à beira do gramado, totalizando sete trocas.

O sucesso em campo não significa estabilidade fora dele. Abel Braga, Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Júnior e Vítor Pereira fazem o rubro-negro figurar na vice-liderança entre os outros oito clubes brasileiros que disputam a edição de 2023 da Libertadores. Athletico e Internacional estão ao seu lado.

O líder no quesito é o Atlético-MG. Apesar de também ter contado com oito nomes, as duas passagens de Cuca totalizam oito trocas no comando da área técnica do Galo. Após Levir Culpi, Rodrigo Santana, Vagner Mancini, Rafael Dudamel, Jorge Sampaoli e Antonio "Turco" Mohamed, o argentino Eduardo Coudet tem a missão de conseguir estabilidade.

O Internacional teve um longo trabalho de Odair Hellmann interrompido em 2019, sendo seguido por sete trocas: Zé Ricardo, Coudet, Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Cacique Medina e Mano Menezes, que tem quase um ano de trabalho atualmente. Já o Athletico teve Tiago Nunes, Dorival, Paulo Autuori, António Oliveira, Alberto Valentim, Fábio Carille e Felipão. O nome da vez na Arena da Baixada é o de Paulo Turra.

Principal rival do Flamengo no cenário nacional e sul-americano há bastante tempo, o Palmeiras vai na contramão e está na última posição do ranking. Apenas quatro treinadores comandaram o clube paulista nesse recorte de tempo: Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira. A quantidade resumida de três trocas revelam uma gestão estável e que banca suas escolhas.

Atualmente, o português do alviverde tem o trabalho mais longo e vitorioso do futebol brasileiro. Contratado em novembro de 2020, soma mais de dois anos e sete títulos no currículo. Para efeito de comparação, o Flamengo teve seis nomes desde que ele chegou em São Paulo.

Dois clubes um pouco mais estáveis foram o Fortaleza e o Fluminense, com cinco treinadores e cinco trocas desde 2019. O Leão do Pici teve Zé Ricardo, Marcelo Chamusca, Enderson Moreira, e deu duas oportunidades a Rogério Ceni. Juan Pablo Vojvoda tem o segundo trabalho mais longo no Brasil, desde maio de 2021. Já o tricolor teve Oswaldo de Oliveira, Odair, Roger Machado, Abel Braga e está pela segunda vez com Fernando Diniz.

Por fim, o Corinthians aparece com seis treinadores e cinco trocas realizadas. O próprio Vítor Pereira treinou os paulistas no ano passado, depois das passagens de Carille, Tiago Nunes, Mancini e Sylvinho. Fernando Lázaro recebeu a confiança da diretoria alvinegra após ser interino em duas oportunidades.

Caso o Flamengo venha a demitir mais um técnico, assumirá a liderança da quantidade de nomes dentro deste grupo. Vítor Pereira pode ter vida curta caso não vença o Carioca, campeonato que ganhou ainda mais importância neste momento. Seu próximo desafio é domingo contra o Vasco, às 18h, no Maracanã.