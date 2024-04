Gabigol é liberado para jogar pelo Flamengo, após fim da pena por fraude no antidoping

A Corte Arbitral do Esporte (CAS), com sede na Suíça, acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo, permitindo que Gabigol retorne às partidas pelo Flamengo.

“O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime”, declarou o clube em suas redes sociais.

"Informamos que o Colegiado de Árbitros responsável pela questão CAS 2024/A/10473 Gabriel Barbosa Almeida v. União & ABCD emitiu Despacho deferindo o pedido de suspensão da execução da punição imposta a Gabriel Barbosa Almeida".

"Consequentemente, a suspensão de 24 (vinte e quatro) meses imposta a Gabriel Barbosa Almeida pelo Tribunal Antidoping Brasileiro fica suspensa até a conclusão da arbitragem do CAS".

Entenda o caso

Em 25 de março, Gabigol, de 27 anos, foi suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraude no exame antidoping.

No início de abril, a defesa apresentou um pedido de efeito suspensivo ao CAS. Após cinco semanas, o tribunal acatou por unanimidade o pedido, com a decisão vinda de dois juízes ingleses e um suíço.

Gabigol já pode retomar os treinamentos com o grupo no Ninho do Urubu a partir desta terça-feira e está apto para jogar. Ele não entrou em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, durante a fase de classificação do Carioca, em 25 de fevereiro. Neste ano, o jogador marcou dois gols em oito partidas.

A decisão do tribunal suíço estava de acordo com as expectativas da defesa, que demonstrava confiança na liberação e aguarda outra decisão favorável em um futuro julgamento. Bichara Neto, um dos representantes de Gabigol no caso, expressou sua satisfação com a decisão.

O que diz Gabigol

Por meio das redes sociais, Gabigol compartilhou um vídeo para celebrar a decisão. Sem legenda, Gabigol publicou um vídeo mostrando um boneco vestido com a camisa 10 rubro-negra correndo em direção ao Maracanã.

Durante o período de suspensão, que durou pouco mais de um mês, o atacante manteve sua forma física em casa, utilizando a academia particular e o campo disponível em seu condomínio na Barra da Tijuca. Os treinos eram supervisionados pelo Flamengo, que enviava profissionais até a residência do jogador.

Neste intervalo, o técnico Tite fez uma visita para acompanhar um desses treinamentos e conversar com o jogador.

Enquanto aguarda o julgamento do recurso, Gabigol estará disponível para jogar pelo Flamengo. O contrato do jogador com o clube se estende até dezembro, e ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de julho.