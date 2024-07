Portugal x Eslovênia: onde assistir e horário pela Eurocopa

Portugal e Eslovênia se enfrentam nesta segunda-feira, 1º de julho, às 16h, na Arena Frankfurt, em Frankfurt, na Alemanha. A partida é válida pela Eurocopa e terá transmissão na CazéTV e Prime Video.

Portugal entra em campo com uma sequência positiva de jogos, buscando manter a boa fase sob o comando do técnico Fernando Santos. Com estrelas como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, a seleção portuguesa é favorita para o confronto. Por outro lado, a Eslovênia, liderada por Jan Oblak, busca surpreender e mostrar evolução em seu desempenho recente.

Onde assistir ao vivo o jogo do Portugal x Eslovênia hoje pela Eurocopa?

O jogo desta segunda-feira, 16h, entre Portugal e Eslovênia terá transmissão ao vivo na CazéTV e Prime Video.

Como assistir online o jogo do Portugal x Eslovênia hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV e Prime Video.

Onde assistir ao vivo o jogo do Portugal hoje pela Eurocopa?

O jogo desta segunda-feira, 16h, entre Portugal e Eslovênia terá transmissão ao vivo na CazéTV e Prime Video.

Como assistir online o jogo do Portugal hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV e Prime Video.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.