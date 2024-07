Com quase 50 mil por jogo, Flamengo tem melhor média de público do futebol brasileiro na temporada

Atual líder do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, o Flamengo enfrenta o Fortaleza no Maracanã nesta quinta-feira, 11, às 20h, em busca de mais uma vitória na competição. Em seu melhor momento da temporada, o clube carioca tem observado os reflexos do bom desempenho principalmente nas arquibancadas: em 2024, o rubro-negro possui a melhor média de público entre os clubes do país.

Com média de mais de 49 mil presentes nos 19 jogos como mandante até o momento, o Flamengo lidera a lista dos clubes que mais levaram torcedores aos estádios no Brasil em 2024. Corinthians e São Paulo apresentam a segunda e terceira melhor média do país, respectivamente. Já Bahia e Atlético-MG fecham o top 5.

Jogar diante do Maracanã lotado se tornou comum para o clube da Gávea nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, o Flamengo apresentou a maior média de público pagante do futebol brasileiro, com cerca de 54 mil pessoas presentes em cada uma das 38 partidas como mandante disputadas ao longo do ano.

A presença da nação rubro-negra, porém, não se restringe somente aos jogos nacionais. Na Libertadores, ao final da fase de grupos, o Flamengo detém três dos quatro maiores públicos registrados na competição. A vitória sobre o Millonarios em maio, por exemplo, registrou a maior presença de torcedores em um jogo de um clube brasileiro na atual edição do torneio continental. Na ocasião, mais de 60 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã durante a goleada por 3 a 0 sobre os colombianos. A atual fase do clube, por consequência, desperta um maior desejo da torcida em comparecer às arquibancadas.

Seguindo as diretrizes da nova Lei Geral do Esporte, que torna obrigatória a implementação do sistema de reconhecimento facial em estádios com mais de 20 mil lugares até 2025, o Maracanã aderiu à tecnologia este ano.

Referência no país, a Imply ElevenTickets é responsável pelas tecnologias e serviços de venda de ingressos do Flamengo. Desde 2017, o Flamengo utiliza a plataforma ElevenTickets Imply para gerenciar seus canais de vendas de ingressos de forma integrada na web e em bilheterias. Além disso, conta com o App Fla Ingressos, integração com sócio-torcedor e com controle de acessos do Maracanã, e equipes de suporte.

“É uma enorme satisfação atender uma torcida tão grande como a do Flamengo. Prezamos sempre por oferecer a melhor experiência aos torcedores, para que assim o público aproveite ao máximo o espetáculo", afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

Uma maior procura da torcida por ingressos também gera impactos no quadro de sócios do clube. Atualmente, o Flamengo possui o quarto maior programa de sócio-torcedores do país, com cerca de 85 mil adimplentes (dados de abril de 2024). No último mês de junho, o clube carioca anunciou a criação de novas vantagens para os beneficiários do programa, em busca de proporcionar melhores experiências para esses torcedores.

O Fla-Expirience será uma nova plataforma de pontos, universo onde os rubro-negros poderão transformar a pontuação em experiências exclusivas. Já o Espaço Fla+ será um espaço privado, localizado no setor oeste do Maracanã, que contará com open bar antes dos jogos, open food e acesso à arquibancada, no qual os sócios terão desconto e prioridade de compra.

“É positivo observar esta busca dos clubes por criar novas soluções para seus programas de sócio-torcedores. Além da paixão pelo clube, que é algo inquestionável, hoje o desejo por experiências exclusivas também é algo que move o torcedor. Os clubes que se adaptarem a esta nova realidade terão margem para ampliar e potencializar este tipo de receita, tão importante no atual cenário do esporte”, afirma Sara Carsalade, co-founder e responsável pela vertical de esportes da Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores e que atende clubes como Cruzeiro e Coritiba.

Além de ser um fator determinante para o desempenho do Flamengo dentro dos gramados, a presença da torcida ainda implica em ótimos ganhos financeiros. Somente na última partida no Maracanã, contra o Cuiabá, por exemplo, o clube garantiu uma renda de mais de 3 milhões de reais. Já em partidas pela Libertadores, o rubro-negro ultrapassou os 6 milhões de reais com a venda de ingressos.

Além das receitas de bilheteria, o Flamengo também fatura alto com a venda de camarotes no estádio, que por muitas vezes contam com a presença de celebridades e influencers, o que torna as noites de copa no Maracanã um atrativo ainda maior.

Projeto de novo estádio em andamento

Desejo antigo dos torcedores rubro-negros, a construção de uma nova casa para o Flamengo ganhou um novo capítulo nas últimas semanas, com o decreto da prefeitura do Rio de Janeiro em favor da desapropriação do terreno do Gasômetro. Com capacidade para cerca de 80 mil pessoas, o projeto pode chegar a custar até 2 bilhões de reais aos cofres do clube carioca. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, o estádio ainda será importante para o processo de revitalização da região da cidade onde será construído, haja vista que também poderá ser utilizado para atividades do setor de entretenimento.

A utilização da nova casa flamenguista para atividades além do futebol é algo defendido pela vice-presidente da Fast Engenharia, maior empresa da América Latina especializada em overlays, Tatiana Fasolari. “Os avanços da construção civil nos últimos anos têm permitido um maior equilíbrio entre a utilização dos espaços urbanos e as necessidades da população. Ao realizar um projeto como este, é necessário atentar-se à sua utilidade a longo prazo. Por isso, o grande desafio para o meio esportivo a partir de agora, tanto para clubes brasileiros como do mundo todo, é contar com ações sustentáveis e gerar benefícios para a sociedade de um modo geral. Esse é um caminho irreversível e inevitável para o mundo dos negócios”, afirma.