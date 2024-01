Em um único fim de semana, New Balance e São Paulo batem meta de venda de todo mês de janeiro

O início das vendas dos novos uniformes do São Paulo Futebol Clube produzidos pela New Balance superou e muito as expectativas e projeções do clube paulista e da marca esportiva global.

As camisas começaram a ser comercializadas no último sábado, 20, e, já no primeiro fim de semana, foram milhares de peças compradas pelos torcedores, batendo todo o volume que era esperado para o mês de janeiro. Ou seja, apenas nos dois primeiros dias o número de camisas comercializadas bateu o que era estimado ser vendido em quase duas semanas.

A venda dos uniformes segue em andamento no e-commerce e nas lojas físicas do São Paulo e da New Balance, assim como em grandes redes do varejo esportivo. Os torcedores têm à disposição peças variadas da coleção produzida pela marca esportiva, como as camisas home e away (versões jogador e torcedor) nos modelos masculino, feminino e juvenil, além de camisas pré-match e de treino, calções, jaquetas, entre outros.