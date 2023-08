Melhores e Maiores 50 anos: em 2002, o Brasil ganha o penta e Lula eleito pela primeira vez

O médium Chico Xavier costumava dizer aos amigos que gostaria de morrer no mesmo dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Chico, uma das principais referências do espiritismo no Brasil, faleceu no dia 30 de junho de 2002, cerca de dez horas após a Seleção Brasileira conquistar o pentacampeonato mundial de futebol. Coincidência ou não, o fato é que 2002 foi um ano denso para o Brasil e o mundo em diversas áreas, como economia, política, cultura e esportes.

Na economia, o euro avança da fase experimental e se torna a moeda oficial dos países membros da União Europeia, substituindo todas as unidades monetárias que existiam até então, como o escudo (Portugal), franco (França), lira (Itália), marco (Alemanha) e pesetas (Espanha). Apenas o Reino Unido decidiu não aderir à unidade monetária e manteve sua moeda própria, a libra.

A indústria alimentícia mundial começava a desenvolver linhas de produtos com métodos mais saudáveis e sustentáveis, para atender um consumidor cada vez mais preocupado com a sua saúde e exigente em relação à comida que colocava no prato. Entre elas, a gigante do setor de alimentos Nestlé, vencedora do prêmio MELHORES E MAIORES de 2002.

Desde a década anterior, a multinacional suíça tinha como meta consolidar o tripé “nutrição, saúde e bem-estar”, em todos os países em que estivesse presente. Em 2000, a empresa lançou um programa de agricultura sustentável e apoio a produtores rurais locais fornecedores das commodities utilizadas em seus produtos, como lácteos e chocolates.

Em agosto de 2002, chegava às telas de cinema o clássico “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, considerado um dos filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos. Nas letras, o escritor Paulo Coelho, autor de best-sellers como “O Alquimista”, “Diário de um Mago” e “Brida” foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Apesar do sucesso de vendas no Brasil e no exterior, com milhões de exemplares vendidos ao redor do planeta, muitos críticos literários sempre torceram o nariz para a obra de Coelho, considerando-a superficial e com falhas graves de enredo e construção. Mesmo assim, Coelho segue um dos autores brasileiros mais conhecidos e vendidos no exterior.

Em eleições consideradas históricas, os brasileiros elegeram, em outubro de 2002, o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o seu primeiro mandato presidencial. Lula, que disputava as eleições presidenciais desde 1989, obteve mais de 53 milhões de votos. A vitória da esquerda nas eleições brasileiras repercutiu na imprensa e nos meios políticos em todo o mundo.