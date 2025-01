Disney, Fox e Warner Bros. desistem de lançar streaming focado em esportes

O projeto de streaming Venu Sports, que reuniria conteúdos esportivos de grandes conglomerados como Disney, Fox e Warner Bros. Discovery, foi oficialmente cancelado.

Inicialmente previsto para ser lançado no segundo semestre de 2024, a iniciativa foi interrompida em razão de uma série de obstáculos legais e comerciais, informou o site da CNBC.

"Após cautelosa consideração, nós coletivamente concordamos em descontinuar o Venu Sports e não lançar o serviço de streaming", disse as empresas em uma declaração conjunta (via THR).

"Em um mercado que está sempre em mudança, nós determinamos que devemos focar nos nossos produtos e canais de distribuição existentes. Estamos orgulhosos do trabalho que foi feito até aqui com o Venu, e gratos pelo esforço de toda a equipe, que nos apoiou durante essa transição", conclui o texto.

O que era o Venu Sports?

O Venu Sports foi anunciado como uma plataforma inovadora para unificar transmissões esportivas, contando com a colaboração inédita entre Disney (via ESPN), Fox e Warner Bros. Discovery.

A proposta era oferecer aos assinantes um vasto catálogo de esportes ao vivo, incluindo conteúdo das principais ligas profissionais e eventos universitários, além de integrar serviços como Disney+, Hulu e Max.

O serviço também contaria com direitos para cobrir a NFL, NBA, Nascar, Copa do Mundo 2026, Fórmula 1 e UFC, entre outros eventos esportivos dos Estados Unidos e do Mundo.

A expectativa era de que o serviço atraísse milhões de assinantes, especialmente com o início da temporada da NFL. Contudo, o projeto enfrentou desafios regulatórios e ainda dependia da conclusão de acordos definitivos entre as empresas envolvidas, o que levou ao seu cancelamento.

No entanto, o projeto começou a ser dado como incerto por causa da falta de atualizações e às recentes aquisições de empresas menores pela Disney, que também oferecem conteúdo esportivo, segundo informações do site Fortune.