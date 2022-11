De Ronaldo a Rivaldo: como ex-jogadores utilizam a Copa do Mundo para capitalizar patrocínios

Logo após os primeiros dias da abertura oficial da 22ª Copa do Mundo, o universo das campanhas publicitárias, comerciais, "publipost's" de marcas e contratos com personalidades anda movimentado não só no Catar, mas aqui no Brasil também. O mercado anda aquecido não só para os profissionais que estão disputando esta edição, mas também para quem já viveu esta emoção e hoje busca uma forma de capitalizar esta experiência.

Nos últimos dias, jogadores de futebol estamparam diversas campanhas publicitárias e anunciaram inúmeras parcerias com grandes marcas do mercado. Uma pesquisa realizada pela divisão de mídia Nielsen Brasil, em parceria com a Toluna, mostra que 1 a cada 10 brasileiros aceitariam receber publicidade em seus dispositivos móveis durante a Copa. Já o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, estima que o evento deve movimentar 1 bilhão e meio de reais no varejo brasileiro, percentual 8% maior do que o registrado na Copa de 2018.

O cenário positivo, aumentou a procura por parcerias e ativações com influencers e atletas do ramo. Um dos exemplos, é Edmilson Moraes - ex-jogador pentacampeão mundial de futebol e atual presidente do Futebol Clube SKA - que, recentemente, se tornou o novo embaixador da 4Life Prime, uma das maiores empresas de saúde ocupacional do país. A parceria teve início no dia 27 de outubro, e prevê ativações e ações de marketing da empresa ao longo de 24 meses, com possibilidade de renovação de contrato.

A parceria, construída a partir de uma grande amizade entre o ex-jogador e o CEO da 4Life Prime, Alex Araujo, resultou em um convite feito pelo próprio empresário para que Edmilson se tornasse embaixador da marca. O gestor ainda complementa que a colaboração está sendo muito importante para os negócios, principalmente com o início da Copa do Mundo do Catar. “Hoje, os clientes olham de outra forma para a 4Life Prime. Eles conseguem enxergar a preocupação da marca com as suas necessidades, atrelado a alta qualidade de entrega”.

“Com essa parceria, meus clientes têm a oportunidade de tirar uma foto com o ex-jogador e receber camisas autografadas. É uma ação que fará a diferença no futuro. Hoje, quando você manda um e-mail de prospecção, o cliente olha o embaixador e fica entusiasmado com a novidade. Após o anúncio, a quantidade de reuniões de prospecção aumentou e os resultados já são visíveis. Foi um retorno maior do que esperado”, explica Araujo.

O número de ações comerciais na época da Copa do Mundo é um novo caminho para dezenas de ex-jogadores que não exploram anualmente suas imagens mas que enxergam durante o período uma grande possibilidade de rentabilizar campanhas e patrocínios para suas ações.

Considerado um dos principais ídolos do Atlético-MG e presente na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, o ex-atacante Reinaldo também vem aproveitando o momento para fechar algumas parcerias comerciais. Uma delas foi feita pela Feel The Match, que lançou em setembro deste ano um produto oficial em que torcedores do Atlético-MG podem investir e serem donos dos direitos econômicos gerados pelo filme "Reinaldo, Rei do Galo".

O modelo é inovador por oferecer um retorno financeiro real aos torcedores e fãs, já habituados a investir nas suas paixões, e deve ser levado para outros atletas e agremiações. Ser dono e participar do resultado econômico dos produtos que amamos consumir é uma tendência de mercado que as novas tecnologias facilitam cada vez mais. O futebol se acostumou a só pedir dinheiro do torcedor. No Brasil, ele nunca tinha sido tratado dessa forma, como investidor. Mais do que a produção de um filme, teremos uma jornada de entretenimento e múltiplas entregas para esses investidores aproveitarem e curtirem o produto desde a sua gênese até o final, que é quando o resultado econômico acontece", explica Bruno Maia, especialista em inovação e novas tecnologias do esporte.

Outro projeto envolvendo Reinaldo tem a ver com o lançamento uma linha própria de tokens não fungíveis (NFTs), criada pela International Digital Group (IDG), empresa responsável pelas figuras digitais de nomes. “É muito gratificante fazer parte deste projeto. Ter minha história contada através de uma tecnologia segura como são os NFTs ajuda a garantir a autenticidade do conteúdo. Além disso, é uma grande homenagem ao torcedor do Galo e amante do futebol. Desejo engajar cada vez mais com os colecionadores digitais e estar sempre inovando minhas interações com os meus fãs”, disse o ex-jogador.

Um fenômeno que ganhou força neste ano foi a parceria de ex-atletas da seleção brasileira com empresas de casas de apostas. São os casos do próprio Edmilson com a B1.BET, Amoroso com a Dollar BET, do ídolo flamenguista Zico com a PixBet, e do campeão do pentacampeonato em 2002, Júnior, com a BraXbet.

Esses acordos foram negociados pela agência de marketing esportivo Wolff Sports, empresa de marketing esportivo que mais fecha patrocínios no esporte brasileiro. "Ano de Copa do Mundo é um ano em que o mercado fica mais aquecido e as empresas buscam atletas ou ex-atletas para serem embaixadores de marca. E é um mercado que vem crescendo bastante, muito em função do investimento das casas de apostas", esclarece Fábio Wolff, sócio-diretor da empresa.

Além dessas ações, as casas de apostas também firmaram parcerias com os pentacampeões Ronaldo, Rivaldo, Vampeta e o goleiro Marcos. Os dois primeiros estão novamente vestindo a mesma camisa pois são embaixadores da Betfair, participando de ativações da marca, que têm a Copa do Mundo uma das temáticas. Já Vampeta, embaixador da Vai de Bob, está escalado na campanha “Vai Dar Brasil, VAIDEBOB. com”, que irá promover sorteios e promoções especiais durante a Copa. “São” Marcos, por fim, é embaixador da Solbet Brasil, site de entretenimento especialistas em apostas esportivas e cassino online

O “Bruxo” Ronaldinho Gaúcho também não fica de fora desse mercado, tendo parcerias com a Smashup Brazil, casa de apostas com a qual sorteou brindes autografados durante os primeiros jogos da Copa. Para os dois primeiros jogos do Brasil, inclusive, a Smashup Brazil sorteou camisas do craque em suas redes sociais. Além disso, R10 também lançou recentemente seu aplicativo de futebol, chamado R10 Score, para acompanhar jogos de clubes ou competições.

Outro pentacampeão que tem aparecido ativamente durante o período da Copa do Mundo é o capitão Cafú, sendo embaixador do Catar, da FIFA e da Toshiba. O ex-lateral esteve engajado na organização da competição, participando inclusive do sorteio dos grupos. No jogo do Brasil contra a Suíça, na última segunda-feira (28), esteve presente no estádio junto com Ronaldo, Roberto Carlos e Kaká.

