Croácia vence nos pênaltis e espera Brasil ou Coreia nas quartas

A Croácia está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu nos pênaltis o Japão, nesta segunda-feira, 5, e avança para a próxima fase da competição. A equipe comandada por Zlatko Dalić irá enfrentar o vencedor de Brasil e Coreia do Sul, que jogam às 16h (horário de Brasília).

O jogo começou equilibrado, com chances de gols para os dois lados. No final do primeiro tempo, aos 43 minutos, a bola é levantada na área da Croácia e encontra Yoshida, que, sem querer, acha um passe para Maeda abrir o placar para o Japão.

Logo no início do segundo tempo, o zagueiro Lovren se aventura pela direita e acha uma cruzamento na medida para Perisic, que testa com categoria, empatando o jogo. A partir do gol, a Croácia dominou as ações, porem não conseguiu marcar

Na cobrança de pênaltis, o Japão desperdiçou três cobranças, em boa atuação do goleiro croata Livakovic. A seleção japonesa nunca se classificou para as quartas de final.

Quem a Croácia enfrenta nas quartas de final?

A Croácia enfrenta o vencedor de Brasil e Coreia do Sul, que também joga nesta segunda-feira, 5, às 16h.

Quando começam as quartas de final da Copa do Mundo?

As quartas de final da Copa do Mundo iniciarão no próximo sábado, 3.

