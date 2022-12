Brasil vence Coreia do Sul por 4 a 1 e avança para as quartas de final da Copa do Mundo

O Brasil está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira, 5, e avança para a próxima fase da competição. A equipe comandada pelo técnico Tite, dominou as ações durante todo o jogo e conseguiu o resultado já no primeiro tempo.

A partida começa movimentada, com o Brasil pressionando a defesa coreana em busca do gol. Logo aos 7 minutos, Raphinha faz a jogada pela direita, ganha de dois marcadores, e cruza do fundo da área para Vini Júnior abrir o placar.

Logo em seguida, aos 13, Vinicius Júnior tenta o cruzamento da ponta esquerda para área, Richarlison tira a bola do defensor, porem é derrubado dentro da área. O juiz francês Clement Turpin marca pênalti para o Brasil, que é convertido por Neymar.

Aos 28, ainda no primeiro tempo, Richarlison equilibra a bola com toques de cabeça, finta In-Beom Hwang e toca no meio. Marquinhos deixa curto, Thiago Silva enfia no meio da área e Richarlison bater na saída do goleiro.

Aos 36, Vinicius Júnior recebe de Neymar dentro da área pela esquerda, leva para o fundo e cruza pelo alto. Lucas Paquetá vem de trás sem marcação e bate de primeira, marcando o quarto gol brasileiro.

No segundo tempo, Paik fica com a sobra de bola limpa na frente da área, domina e chuta forte de canhota. A bola desvia no meio do caminho e entra no cantinho de Alisson.

Com o resultado, o Brasil enfrenta a Croácia, na próxima sexta-feira, 9, às 16h.

