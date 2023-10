Libertadores Feminina 2023: quais clubes já foram campeões do torneio? Veja lista

A Copa Libertadores da América de Futebol Feminino começou no início de outubro e proporcionou momentos intensos nas disputas entre grandes clubes de futebol da América.

O campeonato é disputado desde 2009 e realizado pela Conmebol. A Libertadores feminina também é considerada a mais importante competição de futebol de clubes femininos da América Latina.

Neste ano, o torneio contou com a participação de 16 equipes. Entre as jogadoras de diferentes nações, as brasileiras possuem uma impressionante reputação como as maiores vencedoras. Em 14 edições da Libertadores Feminina, as equipes do Brasil conquistaram o título 11 vezes.

O Corinthians e São José-SP são os maiores campeões, com três troféus. Já o Santos e Ferroviária posseum duas conquistas. O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores Feminina, com uma taça.

Confira a seguir os clubes campeõs da Copa Libertadores Feminina

2009 - Santos (Campeão) x Universidad Autónoma (Vice-campeão)

(Campeão) x Universidad Autónoma (Vice-campeão) 2010 - Santos (Campeão) x Everton (Vice-campeão)

(Campeão) x Everton (Vice-campeão) 2011 - São José (Campeão) x Colo-Colo (Vice-campeão)

(Campeão) x Colo-Colo (Vice-campeão) 2012 - Colo-Colo (Campeão) x Foz Cataratas (Vice-campeão)

(Campeão) x Foz Cataratas (Vice-campeão) 2013 - São José (Campeão) x Formas Íntimas (Vice-campeão)

(Campeão) x Formas Íntimas (Vice-campeão) 2014 - São José (Campeão) x Caracas (Vice-campeão)

(Campeão) x Caracas (Vice-campeão) 2015 - Ferroviária (Campeão) x Colo-Colo (Vice-campeão)

(Campeão) x Colo-Colo (Vice-campeão) 2016 - Sportivo Limpeño (Campeão) x Estudiantes e Guárico (Vice-campeão)

(Campeão) x Estudiantes e Guárico (Vice-campeão) 2017 - Corinthians/Audax (Campeão) x Colo-Colo (Vice-campeão)

(Campeão) x Colo-Colo (Vice-campeão) 2018 - Atlético Huila (Campeão) x Santos (Vice-campeão)

(Campeão) x Santos (Vice-campeão) 2019 - Corinthians (Campeão) x Ferroviária (Vice-campeão)

(Campeão) x Ferroviária (Vice-campeão) 2020 - Ferroviária (Campeão) x América de Cali (Vice-campeão)

(Campeão) x América de Cali (Vice-campeão) 2021 - Corinthians (Campeão) x Santa Fé (Vice-campeão)

(Campeão) x Santa Fé (Vice-campeão) 2022 - Palmeiras (Campeão) x Boca Juniors (Vice-campeão)

Onde assistir à final da Libertadores Feminina entre Corinthians x Palmeiras

A final do torneio será neste final de semana e protagonizada pelo Corinthians e o Palmeiras. Depois de derrotar o Internacional na semifinal na quarta, 18, as jogadoras do Timão vão entrar em campo com a expectativa de levar o quarto troféu do clube. Enquanto as palmeirenses estão determinadas a conquistar uma nova vitória em seu segundo ano consecutivo.

O jogo vai ocorrer neste sábado, 21, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, Colômbia, às 20h30. A partida será transmitida pelo canal Goat (YouTube)