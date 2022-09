Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 14; onde assistir ao vivo e horários

Definição do primeiro finalista da Copa do Brasil e jogos da Champions League são destaques da quarta-feira de futebol.

Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã na semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Morumbi, o time carioca venceu o tricolor paulista por 3 a 1. Para o São Paulo avançar, precisa vencer por três gols de diferença. Caso o triunfo seja por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Para o Flamengo basta empatar a partida ou perder por até um gol.

Na Champions League, Neymar, Messi e Mbappe voltam a campo nesta quarta contra o Maccabi. Para se isolar na liderança, o time francês busca os três pontos fora de casa. Uma das atrações da rodada será a partida entre Manchester City e Borussia Dortmund. O jovem Haaland irá reencontrar pela primeira vez o seu ex-clube.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Champions League

13h45 - Milan x Dínamo Zagreb - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 13h45 - Shakhtar Donetsk x Celtic - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 16h - Rangers x Napoli - HBO Max

- HBO Max 16h - Chelsea x RB Salzburg - HBO Max

- HBO Max 16h - Real Madrid x RB Leipzig - HBO Max

- HBO Max 16h - Copenhagen x Sevilla - HBO Max

- HBO Max 16h - Manchester City x Borussia Dortmund - Space e HBO Max

- Space e HBO Max 16h - Juventus x Benfica - HBO Max

- HBO Max 16h - Maccabi x PSG - TNT e HBO Max

Copa do Brasil

21h45 - Flamengo x São Paulo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

