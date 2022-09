Em iniciativa inédita, torcedores do Atlético-MG serão investidores do filme Reinaldo, Rei do Galo

A DIVI•hub, plataforma de investimento em negócios criativos, e a Feel The Match, startup especializada em desenvolvimento e produção de propriedades intelectuais para blockchain e streaming, se uniram para criar uma projeto inédita dentro do esporte brasileiro. Torcedores do Atlético-MG poderão se tornar sócios-investidores do filme “Reinaldo, Rei do Galo”, que vai trazer a vida e as conquistas do maior atacante da história do Galo.

A captação pública começa nesta terça-feira, 13, e pretende arrecadar R$ 1,5 milhão, cerca de 25% dos recursos para a produção. O restante do valor para viabilizar o documentário será dividido entre os produtores, investidores privados e o próprio Reinaldo.

"Além da importância de homenagear em vida um dos maiores ídolos do Galo, e de entregar um conteúdo de primeira qualidade ao nosso torcedor, esse projeto vem ao encontro do que acreditamos e estamos idealizando no que se refere às novas tecnologias: democratizar o acesso a propriedades antes distantes, tornando o fã realmente dono e/ou parte integrante do processo, além de fomentar uma comunidade não só de torcedores do Galo, mas de apaixonados por futebol", afirmou Débora Saldanha, Head de Inovação do Atlético Mineiro.

A cota minima é de R$ 50 e da direito ao investidor cinco DIVIs (o token da DIVI•hub que tem o valor de R$ 10). De acordo com o valor investido, os sócios irão receber retornos financeiros e benefícios exclusivos.

Segundo a DIVI•hub, quem investir no filme terá a garantia de que 90% das primeiras receitas do filme serão inteiramente direcionadas a retornar o investimento inicial de cada um deles. Apenas após o retorno total do capital inicial da operação da DIVI-HUB, outros investidores poderão receber.

Ricardo Wendel, CEO da DIVI•hub, classifica o torcedor de futebol como o melhor cliente do mundo e vê o projeto como "muito especial" por dar a possibilidade do torcedor ser protagonista do processo. "Acreditamos muito no investimento entrelaçado com a paixão, seja do esporte ou de artistas, games e toda forma de negócios criativos e de impacto, que realmente gerem sensação de pertencimento e de propósito”, explica.

Após o fim da captação financeira, é esperado que o período de produto e pós produção leve até 20 meses. Reinaldo é o maior artilheiro e ídolo do Atlético-MG. O atacante defendeu o Galo entre 1973 e 1985, disputou 475 partidas e marcou 255 gols. Entre os títulos pelo clube, o jogador venceu a Copa dos Campeões do Brasil e foi sete vezes campeão do Campeonato Mineiro.

O financiamento é só a primeira etapa de um jeito novo de se criar produtos com as novas tecnologias, especialmente, de blockchain. O torcedor pode ficar empolgado porque o ‘Rei do Galo’ ainda vai apresentar muitas outras inovações, antes mesmo de ser lançado”, afirmou Bruno Maia, fundador da Feel The Match.

Os torcedores receberão tokens de acordo com o valor investido e poderá ser convertido no futuro em experiência e colecionáveis.

Veja os valores de investimento no documentário “Reinaldo, Rei do Galo”

De R$ 50 a R$ 500

Poster oficial do filme (versão digital) ilustrado pelo designer gráfico sérvio Zoran Lucić, especialista em ilustrações históricas do futebol mundial;

Participação no sorteio de uma imersão no set de filmagem (válida para estudantes de comunicação e cinema);

Direito a voto no grau de escassez de cada colecionável digital para definir o quão raro cada item é (peso do voto de acordo com o valor investido);

Direito a voto na escolha da trilha sonora original do filme (peso do voto de acordo com o valor investido);

Vídeo do Rei (agradecimento sobre a participação no projeto e reconhecendo o fã como parte do filme);

Colecionáveis do processo (anotações de roteiro, manuscritos de entrevista etc);

Fotografia em realidade aumentada com o Reinaldo;

Participação em uma live junto com o Rei + o diretor do filme

De R$ 2.001 a R$ 5.000

Acesso a todos os benefícios do item anterior, mais:

Créditos no final do filme como "Grandes Súditos Atleticanos";

Família Real (acesso à exibição do filme na mesma fileira do Rei + nome nos créditos finais);

Visita ao set de filmagem;

Colecionáveis de cenografia (peças do set como camisas, bolas e outros objetos).

De R$ 5.001 a R$ 10.000

Acesso a todos os benefícios dos itens anteriores, mais:

First Cut Viewer para ver o primeiro corte bruto do filme, com mais de 1h30 de duração (com direito a acompanhante);

Final Cut Viewer (com direito a acompanhante) para assistir o corte final do filme, já em fase final de produção;

Screening Credit de Top Fan, ocupando um espaço nos créditos de tela já na abertura do filme.

LEIA TAMBÉM:

Olho no lance: o futebol de botão da Totvs que traz uma nova visão à empresa

Luva de Pedreiro diz que não irá mais fazer vídeos; entenda