Quem são os favoritos nas casas de apostas para a abertura da Copa do Mundo?

Como não poderia deixar de ser, as principais seleções que disputam a Copa do Mundo no Catar aparecem como as principais favoritos para vencer os duelos de estreia na competição, que terá início neste domingo (20), no confronto entre Catar e Equador. Para este duelo, o time equatoriano é ligeiramente favorito.

O duelo que aparece com maior superioridade entre as casas de apostas consultadas - galera.bet, Casa de Apostas e Esportes da Sorte, a maior vantagem está no confronto entre Argentina x Arábia Saudita, que paga em média 1.15 para os argentinos e 17.00 para os sauditas. Espanha x Costa Rica vem na sequência, pagando 1.16 para a vitória dos espanhóis e 17.00 para os costariquenhos.

O jogo entre Brasil x Sérvia, que acontece na quinta-feira (24), tem um certo equilíbrio em relação aos concorrentes, pagando em média 1.45 para os brasileiros e 6.40 para os sérvios. Já Alemanha x Japão também indica uma vantagem menor, pagando 1.47 para os alemães e 6.00 aos japoneses.

Para quem não sabe, existe todo um trabalho de tecnologia e análise para se chegar a esses números, que estão sujeitos a mudanças com o andamento da competição. Quem explica sobre isso é Ricardo Bianco Rosada, CMO do galera.bet.

“Recebemos os dados estatísticos de empresas especializadas no assunto. Eles usam inclusive inteligência artificial e machine learning, também aliado ao conhecimento e sensibilidade de profissionais super capacitados, com anos de experiência. Detalham time por time, bem como o desempenho das seleções nas principais competições que disputaram as Eliminatórias, o valor dos elencos, os resultados nos últimos amistosos pré-Copa do Mundo, bem como elas chegam ao Mundial e, claro, a performance individual de cada atleta", explica o executivo.

Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de "odds") são complexos e detalhados. Para chegar até os números finais - que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos -, além de uma grande base de dados, a empresa também afirma utilizar softwares modernos, uso de tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.

"A movimentação em torno das apostas para os jogos da Copa do Mundo já é grande, mas certamente se acentua mais perto do início. Estamos falando de uma das maiores competições do planeta, que mobiliza homens e mulheres, gente de todas as idades, e está do DNA do brasileiro esse hábito por apostar", complementa Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.

"É medido também o retrospecto recente entre os confrontos dos dois adversários, o retrospecto das seleções nos últimos jogos e o desempenho recente deles nas últimas competições. A partir daí temos uma base de cálculo para as odds", aponta Daniel Trajano, diretor comercial da Esportes da Sorte.

galera.bet:

Catar x Equador

Catar: 3.26

Empate: 2.95

Equador: 2.28

Inglaterra x Irã

Inglaterra: 1.32

Empate: 4.30

Irã: 10.00

Argentina x Arábia

Argentina: 1.15

Empate: 6.40

Arábia Saudita: 17.00

França x Austrália

França: 1.22

Empate: 5.50

Austrália: 12.00

Casa de Apostas:

Alemanha x Japão

Alemanha: 1.47

Empate: 4.20

Japão: 5.90

Espanha x Costa Rica

Espanha: 1.16

Empate: 6.30

Costa Rica: 17.00

Bélgica x Canadá

Bélgica: 1.45

Empate: 4.30

Canadá: 6.20

Esportes da Sorte:

Uruguai x Coréia do Sul

Uruguai: 1.78

Empate: 3.45

Coréia do Sul: 5.00

Portugal x Gana

Portugal: 1.41

Empate: 4.50

Gana: 8.60

Brasil x Sérvia

Brasil: 1.46

Empate: 4.50

Sérvia: 7.00

