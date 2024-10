Colômbia x Chile: onde assistir e horário pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A Colômbia enfrenta o Chile nesta terça-feira, 15 de outubro, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano de Barranquilla. O confronto é válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Globoplay.

A seleção colombiana busca se consolidar no grupo de classificação direta para o Mundial, contando com o apoio de sua torcida em Barranquilla. A equipe comandada por Néstor Lorenzo deve apostar na velocidade do ataque, liderado por Luis Díaz e Rafael Borré, para superar a defesa chilena. O Chile, por sua vez, precisa da vitória para se manter competitivo na luta pela vaga, já que não começou bem a campanha. O técnico Eduardo Berizzo pode utilizar Alexis Sánchez como principal referência ofensiva.

Onde assistir ao vivo Colômbia x Chile hoje pelas Eliminatórias?

O jogo será transmitido ao vivo pelo **SporTV** e disponível online no **Globoplay**, às 17h30.

Como assistir online Colômbia x Chile?

Você pode acompanhar a partida online por meio do **Globoplay**, plataforma de streaming da Globo.

Prováveis escalações de Colômbia x Chile

Colômbia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Matheus Uribe, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz, Rafael Borré e Jhon Arias. Técnico: Néstor Lorenzo.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Deiver Machado; Matheus Uribe, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz, Rafael Borré e Jhon Arias. Técnico: Néstor Lorenzo. Chile: Claudio Bravo; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Aránguiz; Alexis Sánchez, Diego Valdés e Ben Brereton. Técnico: Eduardo Berizzo.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.