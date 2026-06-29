Esporte

Fase de grupos copa 2026

Cada gol conta: Brasil e Alemanha travam duelo por recorde na Copa do Mundo

As duas seleções brigam, nesta edição de 2026, pelo posto de país com mais gols marcados na história dos Mundiais

Neymar: Brasil é o país com mais gols na história das Copas, com 242 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Neymar: Brasil é o país com mais gols na história das Copas, com 242 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 05h36.

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Brasil e Alemanha confirmaram nesta semana suas vagas no mata-mata da Copa do Mundo e prolongaram ainda mais uma disputa por um recorde que tem movimentado a campanha das duas seleções.

A Seleção Brasileira chegou ao Mundial de 2026 como a seleção com mais gols na história das Copas do Mundo, com 237 bolas na rede, contra 232 dos alemães. Porém, as estreias de cada uma delas mudaram o ranking.

Enquanto o Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos, chegando a 238 gols, a Alemanha goleou e assumiu a liderança. Os europeus venceram Curaçao por 7 a 1 e chegaram à marca de 239 gols.

A disputa, porém, permaneceu equilibrada ao longo da fase de grupos. A Seleção Brasileira balançou as redes mais seis vezes, com vitórias por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia, encerrando a primeira fase com 242 gols marcados na história das Copas do Mundo.

Já a Alemanha anotou mais dois gols na vitória sobre a Costa do Marfim e um no empate contra o Equador, chegando a 241.

Com isso, a Amarelinha retomou a liderança do ranking justamente antes do início da fase eliminatória.

Gols do Brasil em cada Copa do Mundo

  • Copa do Mundo de 1930 - 5 gols
  • Copa do Mundo de 1934 - 1 gols
  • Copa do Mundo de 1938 - 14 gols
  • Copa do Mundo de 1950 - 22 gols
  • Copa do Mundo de 1954 - 8 gols
  • Copa do Mundo de 1958 - 16 gols
  • Copa do Mundo de 1962 - 14 gols
  • Copa do Mundo de 1966 - 4 gols
  • Copa do Mundo de 1970 - 19 gols
  • Copa do Mundo de 1974 - 6 gols
  • Copa do Mundo de 1978 - 10 gols
  • Copa do Mundo de 1982 - 15 gols
  • Copa do Mundo de 1986 - 10 gols
  • Copa do Mundo de 1990 - 4 gols
  • Copa do Mundo de 1994 - 11 gols
  • Copa do Mundo de 1998 - 14 gols
  • Copa do Mundo de 2002 - 18 gols
  • Copa do Mundo de 2006 - 10 gols
  • Copa do Mundo de 2010 - 9 gols
  • Copa do Mundo de 2014 - 11 gols
  • Copa do Mundo de 2018 - 8 gols
  • Copa do Mundo de 2022 - 8 gols
  • Copa do Mundo de 2026 - 7 gols
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