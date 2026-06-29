Cada gol conta: Brasil e Alemanha travam duelo por recorde na Copa do Mundo

Brasil e Alemanha confirmaram nesta semana suas vagas no mata-mata da Copa do Mundo e prolongaram ainda mais uma disputa por um recorde que tem movimentado a campanha das duas seleções.

A Seleção Brasileira chegou ao Mundial de 2026 como a seleção com mais gols na história das Copas do Mundo, com 237 bolas na rede, contra 232 dos alemães. Porém, as estreias de cada uma delas mudaram o ranking.

Enquanto o Brasil empatou em 1 a 1 com o Marrocos, chegando a 238 gols, a Alemanha goleou e assumiu a liderança. Os europeus venceram Curaçao por 7 a 1 e chegaram à marca de 239 gols.

A disputa, porém, permaneceu equilibrada ao longo da fase de grupos. A Seleção Brasileira balançou as redes mais seis vezes, com vitórias por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia, encerrando a primeira fase com 242 gols marcados na história das Copas do Mundo.

Já a Alemanha anotou mais dois gols na vitória sobre a Costa do Marfim e um no empate contra o Equador, chegando a 241.

Com isso, a Amarelinha retomou a liderança do ranking justamente antes do início da fase eliminatória.

Gols do Brasil em cada Copa do Mundo