Alemanha x Curaçau: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A Alemanha e Curaçau se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, no Texas, pela abertura do Grupo E.

A seleção campeã mundial chega ao torneio fora do grupo das principais favoritas, mas mantém ampla superioridade no confronto diante da estreante seleção de Curaçao.

Apesar disso, o histórico e o contexto competitivo indicam vantagem consolidada da equipe campeã no duelo entre as duas seleções.

Detalhes da partida

Data e horário: 14 de junho de 2026, às 14h (Brasília) (local – Houston, Texas)

14 de junho de 2026, às 14h (Brasília) (local – Houston, Texas) Local: no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

no NRG Stadium, em Houston, no Texas. Confronto: Alemanha x Curaçau – Grupo E.

Alemanha x Curaçau – Grupo E. Arbitragem: A partida será comandada pelo árbitro internacional marroquino Jalal Jaid na função de árbitro principal. Ele terá como assistentes os compatriotas Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad, responsáveis pelas bandeiras na arbitragem da partida. A equipe de arbitragem será completada pelo sul-africano Tom Abongil como quarto árbitro, enquanto Zakhili Siwela, também da África do Sul, atuará como árbitro assistente reserva.

Transmissão

Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis

Alemanha (técnico Julian Nagelsmann): Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum, Leon Goretzka, Aleksander Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz.

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum, Leon Goretzka, Aleksander Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz. Curaçau (técnico Dick Advocaat): Eloy Room, Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville, Juninho Bacuna, Jürgen Locadia e Tahith Chong.

Contexto

A Alemanha não chega a esta Copa do Mundo como a força dominante que já foi, após duas eliminações consecutivas na fase de grupos.

não chega a esta Copa do Mundo como a força dominante que já foi, após duas eliminações consecutivas na fase de grupos. O técnico Julian Nagelsmann lidera um processo de reconstrução da equipe, apostando em jogadores como Jamal Musiala e Florian Wirtz como peças centrais do modelo ofensivo da seleção.

O treinador estruturou o time em torno desses jovens meio-campistas ofensivos, buscando um estilo de jogo mais propositivo e de alta produção ofensiva.

A seleção alemã marcou 18 gols nos últimos cinco jogos, desempenho associado a um modelo mais ofensivo em comparação com fases anteriores mais pragmáticas.

A avaliação interna aponta um início de competição considerado determinante, com o primeiro compromisso marcado para domingo diante da seleção de Curaçao , considerada a principal equipe menos experiente do grupo.

, considerada a principal equipe menos experiente do grupo. A sequência da fase de grupos inclui confrontos contra Costa do Marfim e Equador, ambos vistos como testes de maior intensidade competitiva ao longo da etapa inicial.

Agenda do Grupo E