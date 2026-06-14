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Fase de grupos copa 2026

Alemanha x Curaçau: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Seleção campeã mundial chega ao torneio fora do grupo das principais favoritas, mas mantém ampla superioridade no confront

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de junho de 2026 às 08h00.

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A Alemanha e Curaçau se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, no Texas, pela abertura do Grupo E.

A seleção campeã mundial chega ao torneio fora do grupo das principais favoritas, mas mantém ampla superioridade no confronto diante da estreante seleção de Curaçao.

Apesar disso, o histórico e o contexto competitivo indicam vantagem consolidada da equipe campeã no duelo entre as duas seleções.

Detalhes da partida

  • Data e horário: 14 de junho de 2026, às 14h (Brasília) (local – Houston, Texas)
  • Local: no NRG Stadium, em Houston, no Texas.
  • Confronto: Alemanha x Curaçau – Grupo E.
  • Arbitragem: A partida será comandada pelo árbitro internacional marroquino Jalal Jaid na função de árbitro principal. Ele terá como assistentes os compatriotas Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad, responsáveis pelas bandeiras na arbitragem da partida. A equipe de arbitragem será completada pelo sul-africano Tom Abongil como quarto árbitro, enquanto Zakhili Siwela, também da África do Sul, atuará como árbitro assistente reserva.

Transmissão

  • Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis

  • Alemanha (técnico Julian Nagelsmann): Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum, Leon Goretzka, Aleksander Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Kai Havertz.
  • Curaçau (técnico Dick Advocaat): Eloy Room, Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville, Juninho Bacuna, Jürgen Locadia e Tahith Chong.

Contexto

  • A Alemanha não chega a esta Copa do Mundo como a força dominante que já foi, após duas eliminações consecutivas na fase de grupos.
  • O técnico Julian Nagelsmann lidera um processo de reconstrução da equipe, apostando em jogadores como Jamal Musiala e Florian Wirtz como peças centrais do modelo ofensivo da seleção.
  • O treinador estruturou o time em torno desses jovens meio-campistas ofensivos, buscando um estilo de jogo mais propositivo e de alta produção ofensiva.
  • A seleção alemã marcou 18 gols nos últimos cinco jogos, desempenho associado a um modelo mais ofensivo em comparação com fases anteriores mais pragmáticas.
  • A avaliação interna aponta um início de competição considerado determinante, com o primeiro compromisso marcado para domingo diante da seleção de Curaçao, considerada a principal equipe menos experiente do grupo.
  • A sequência da fase de grupos inclui confrontos contra Costa do Marfim e Equador, ambos vistos como testes de maior intensidade competitiva ao longo da etapa inicial.

Agenda do Grupo E

  • 14/06: Alemanha x Curaçao – Texas (14h de Brasília)
  • 14/06: Costa do Marfim x Equador – Filadélfia (20h de Brasília)
  • 20/06: Alemanha x Costa do Marfim – Toronto (17h de Brasília)
  • 20/06: Equador x Curaçao – Kansas City (21h de Brasília)
  • 25/06: Equador x Alemanha – Nova Jersey (17h de Brasília)
  • 25/06: Curaçao x Costa do Marfim – Filadélfia (17h de Brasília)
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