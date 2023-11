Brasil x Argentina: Messi critica agressão entre torcedores, após confusão no Maracanã

Lionel Messi se manifestou sobre o tumulto da torcida que atrasou o jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo o craque, as agressões entre as pessoas poderia ter provocado uma tragédia.

Depois que a polícia cessou o conflito entre os torcedores no Maracanã, o capitão argentino e outros jogadores argentinos tentaram acalmar a situação antes de retornar ao vestiário.

“Foi ruim porque vimos como eles batiam nas pessoas”, disse Messi à BBC. “A polícia, assim como aconteceu na final da Libertadores, mais uma vez reprimiu o povo com cassetetes. Fomos para o vestiário porque era a melhor forma de acalmar tudo, poderia ter terminado em tragédia".

Para o jogador, a prioridade da seleção argentina era a segurança de todos os torcedores

“Você pensa nas famílias, nas pessoas que estão ali, que não sabem o que está acontecendo. Estávamos mais preocupados com isso do que em fazer uma partida que, naquele momento, era de importância secundária. "

Entenda a confusão antes do jogo Brasil x Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na última terça-feira, o Brasil sofreu uma derrota de 1 a 0 para a Argentina durante a sexta rodada das Eliminatórias. No entanto, a ocasião foi marcada por tumulto ocorrido no setor sul do Maracanã, envolvendo torcedores de ambas as equipes, que terminou com a intervenção policial.

O início do jogo foi adiado em 27 minutos devido à confusão, levando os jogadores da Argentina a se dirigirem ao vestiário.

O incidente será investigado pela Fifa e as autoridades locais. O relatório completo do jogo será encaminhado ao Comitê Disciplinar da organização. Por se tratar de uma partida classificatória para a Copa, o delegado do jogo presta contas à federação, apesar da presença de vários representantes da Conmebol. A maioria dos delegados é proveniente da América do Sul, atuando por designação direta da própria Fifa.