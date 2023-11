Messi tem confronto marcado contra Cristiano Ronaldo; quando será o jogo Inter Miami x Al Nassr?

Em fevereiro de 2024, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem se enfrentar em um último duelo entre os craques na história do futebol.

O Inter de Miami, clube onde o argentino é atacante, participará de uma partida contra o Al Nassr, time do jogador português. A disputa também envolve o Al Hilal, atual de clube de Neymar Jr, no entanto o brasileiro estará fora do confronto, por causa de uma lesão no joelho.

O torneio "Last Dance" (a "Última Dança", em tradução livre) será realizado em Riad, na Arábia Saudita, no início do próximo ano. No entanto, a data ainda não foi definida pelos organizadores.

O último confronto entre Messi e Cristiano ocorreu em janeiro desse ano, em um amistoso disputado por Al Nassr e Al Hilal contra o Paris Saint-Germain (PSG), na época em que o argentino ainda fazia parte do elenco do clube francês.

O PSG foi o campeão da partida, por 5 a 4 contra o combinado entre Al Hilal e Al Nassr.

Por outro lado, o mais recente confronto de uma partida oficial entre os gigantes ocorreu em dezembro de 2020. A ocasião foi marcada pela vitória do Juventus sobre o Barcelona, por 3 a 0, na última rodada da fase de grupos.

Quando é o próximo jogo de Lionel Messi?

Messi vai jogar pela Argentina em um partida contra o Brasil nesta terça-feira, 21, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogo entre Brasil x Argentina será transmitido às 21h30 pela TV Globo e Sportv, e pode ser visto online pelo Globoplay.

Quando é o próximo jogo de Cristiano Ronaldo?

Já Cristiano Ronaldo vai jogar pelo Al Nassr contra o Al Akhdoud nesta sexta-feira, 24, pelo Campeonato Saudita.

O jogo entre Al Nassr x Al Akhdoud será transmitido online às 15h pelo canal GOAT (Youtube).