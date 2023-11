Brasil x Argentina: Fifa vai julgar confusão no Maracanã

Brasil perdeu por 1 a 0 para a Argentina nesta terça-feira, pela sexta rodada das Eliminatórias, mas o momento que marcou a noite foi a pancadaria no setor sul do Maracanã, que envolveu torcedores das duas equipes, juntos ali, e a polícia. O apito inicial foi adiado em 27 minutos pela confusão, e os jogadores da Argentina chegaram a ir para o vestiário.

Agora, o episódio será analisado direta e indiretamente pela Fifa. O relatório da partida será encaminhado ao Comitê Disciplinar da entidade. Por ser um jogo de Eliminatórias para a Copa, o delegado da partida se reporta à Fifa, embora houvesse vários encarregados da Conmebol. Os delegados são em maioria da América do Sul, mas sob designação da própria Fifa.

Questões disciplinares

À entidade máxima do futebol, são reportadas todas as questões disciplinares. Mas o jogo é organizado pela CBF, mandante da partida. Por padrão, o mandante é o organizador de qualquer jogo de Eliminatórias. No caso da CBF, a decisão foi repassar a operação do jogo ao consórcio Maracanã.

O Brasil agora só volta a campo pelas competição em setembro de 2024. Antes disso, a seleção disputa amistosos e a Copa América.