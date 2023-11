Brasil x Argentina: briga nas arquibancadas do Maracanã atrasa início; argentinos deixam gramado

A seleção argentina, liderada por Lionel Messi, decidiu sair de campo pouco antes do confronto contra o Brasil, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Segundo a TV Globo, houve uma confusão na torcida argentina, após os brasileiros supostamente terem vaiado o hino argentino.

Em comunicado, os argentinos pediram 15 minutos para decidir se entrarão em campo. O jornal Olé havia confirmado que a seleção não jogaria, porém os jogadores retornaram a campo.

A seleção brasileira enfrenta a Argentina mirando se recuperar na competição. Após derrota para Colômbia na quinta-feira, o Brasil caiu para a quinta colocação e caso perca, pode sair da zona de classificação para a próxima Copa.

Já a Argentina, que perdeu do Uruguai na última rodada, também busca retomar o caminho das vitórias. A seleção campeã do mundo é líder das Eliminatórias com 12 pontos, dois a frente do segundo colocado.