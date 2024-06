Brasil pode jogar em Porto Alegre pelas eliminatórias da Copa do Mundo; entenda

Depois dos prejuízos deixados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer levar os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 para Porto Alegre. A data, no entanto, só será definida depois que os danos causados pela chuva forem amenizados.

Os estádios do Sul ainda seguem prejudicados, em especial o Beira-Rio, do Internacional, e Arena, do Grêmio, principais candidatos que podem abrigar a partida da equipe brasileira. A CBF espera que parte da venda dos ingressos seja destinada à instituições do Rio Grande do Sul responsáveis pela reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes.

Em 2024, a Seleção terá três jogos no Brasil, que acontecem em setembro, outubro e novembro, respectivamente. As três partidas são válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá.

Datas adiadas?

As datas das eliminatórias ainda não foram decididas, mas há possibilidade de serem adiadas para 2025, seguindo o calendário do torneio qualificatório. Assim, as partidas seriam marcadas para março e junho do ano que vem.

Ainda que ambos os estádios tenham sido afetados pelas enchentes, a recuperação do Beira-Rio e da Arena seguem em boa operação. O estádio do Internacional tem previsões para voltar à ativa em julho, segundo a diretoria do clube. Se assim for, as partidas do Brasil já poderiam acontecer no local.

Para além da disponibilidade dos estádios, são necessários os centros de treinamento, também afetados pelas enchentes. Vale destacar que o aeroporto Salgado Filho segue fechado, sem previsão de abertura. A via alternativa para chegar a Porto Alegre tem sido feita no aeroporto da cidade de Canoas.

Além da partida no Sul, a CBF também pretende que um dos três jogos seja disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Adversários do Brasil

Para os jogos que serão disputados no Brasil, a Seleção tem três adversários: Equador, o mandante, que acontece em setembro, o Peru (outubro) e o Uruguai (novembro). Para a partida no Rio Grande do Sul, o adversário mais provável são os uruguaios.