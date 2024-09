Brasil nas Paralimpíadas: veja horários e onde assistir ao vivo nesta segunda-feira, 2 de setembro

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 continuam nesta segunda-feira, 2, e atletas brasileiros estarão em ação em várias modalidades, buscando medalhas e vitórias em competições como natação, atletismo, futebol de 5, tiro com arco e vôlei sentado.

Confira abaixo a programação completa com os horários e onde assistir aos atletas brasileiros:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Paralimpíadas de Paris 2024 hoje

Natação

05:01 - Masculino - 50m Livre S9 - Classificatórias - Gabriel Cristiano de Souza

- Gabriel Cristiano de Souza 05:16 - Feminino - 50m Costas S3 - Classificatórias - Edênia Garcia e Maiara Regina Barreto

- Edênia Garcia e Maiara Regina Barreto 05:24 - Masculino - 100m Peito SB14 - Classificatórias - João Pedro Brutos

- João Pedro Brutos 05:33 - Feminino - 100m Peito SB14 - Classificatórias - Débora Carneiro e Beatriz Carneiro

- Débora Carneiro e Beatriz Carneiro 05:51 - Feminino - 50m Livre S13 - Classificatórias - Carol Santiago e Lucilene Sousa

- Carol Santiago e Lucilene Sousa 06:20 - Masculino - 200m Livre S2 - Classificatórias - Gabriel Araújo

- Gabriel Araújo 06:39 - Misto - 4x100m Medley 34 Pontos - Classificatórias - Brasil

Atletismo

05:05 - Masculino - Lançamento de Disco F56 - Final - Claudiney Batista

- Claudiney Batista 05:17 - Masculino - 1500m Rasos T11 - Classificatórias - Júlio César Agripino e Yeltsin Jacques

- Júlio César Agripino e Yeltsin Jacques 05:59 - Feminino - Arremesso de Peso F54 - Final - Beth Gomes

- Beth Gomes 06:19 - Masculino - 100m Rasos T35 - Classificatórias - Fábio Bordignon e Henrique Coetano

- Fábio Bordignon e Henrique Coetano 06:50 - Feminino - 100m Rasos T11 - Classificatórias - Jerusa Geber e Aline Rocha

- Jerusa Geber e Aline Rocha 08:05 - Feminino - 1500m Rasos T54 - Classificatórias - Vanessa Cristina

- Vanessa Cristina 14:00 - Masculino - Lançamento de Dardo F64 - Final - Edenilson Roberto

- Edenilson Roberto 14:12 - Masculino - Salto em Distância T36 - Final - Aser Ramos e Rodrigo Parreira

- Aser Ramos e Rodrigo Parreira 14:04 - Feminino - Lançamento de Disco F53 - Final - Beth Gomes

- Beth Gomes 14:50 - Masculino - 400m Rasos T20 - Classificatórias - Daniel Martins e Samuel Oliveira Conceição

- Daniel Martins e Samuel Oliveira Conceição 15:14 - Feminino - 400m Rasos T12 - Classificatórias - Keyla Teodoro

- Keyla Teodoro 15:16 - Feminino - 400m Rasos T20 - Classificatórias - Keyla Barros

- Keyla Barros 15:35 - Masculino - Arremesso de Peso F11 - Final - Alessandro "Gigante Alê" da Silva

Tiro com Arco Paralímpico

04:40 - Misto - Equipes W1 - Quartas de Final - Brasil vs República Tcheca

- Brasil vs República Tcheca 10:50 - Misto - Arco Composto Por Equipes - Oitavas de Final - Brasil vs Costa Rica

Vôlei Sentado

09:00 - Feminino - Primeira Fase - Brasil vs Eslovênia

Futebol de 5

15:30 - Masculino - Primeira Fase - França vs Brasil

Onde assistir online às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, segunda-feira, 2?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo às competições das Paralimpíadas 2024 hoje, segunda-feira, 2?

As competições com participação de atletas brasileiros terão transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e Globoplay.

Quais brasileiros vão competir nas Paralimpíadas hoje?

Os principais destaques do Brasil nas competições de hoje incluem Claudiney Batista no lançamento de disco, Júlio César Agripino no atletismo, e o time de futebol de 5.

1 /7 (As medalhas das Olimpíadas de Paris 2024 têm um pedaço da Torre Eiffel)

2 /7 (Medalhas na edição de Tóquio 2020)

3 /7 Medalhas das Olimpíadas Rio 2016 (Medalhas das Olimpíadas Rio 2016)

4 /7 Medalhas das Olimpíadas Londres 2012 (Medalhas das Olimpíadas Londres 2012)

5 /7 (Medalhas das Olimpíadas Beijing 2008)

6 /7 Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004 (Medalhas das Olimpíadas Atenas 2004)

7/7 Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000 (Medalhas das Olimpíadas Sydney 2000)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Paralimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com*