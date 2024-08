Brasil ainda tem chance de ouro nas Olimpíadas?

A última semana dos Jogos Olímpicos de Paris está intensa, com o desfecho de importantes modalidades e a disputa entre os melhores atletas do mundo. No entanto, outros esportes estreiam vão estrear nesta etapa.

Nesta segunda-feira, o Brasil celebrou a vitória de Rebeca Andrade, que conquistou a medalha de ouro na final do solo de ginástica artística. Na prova, Rebeca terminou a final com nota de 14.166. Sua principal adversária, Simone Biles, cravou 14.133 no mesmo aparelho, conquistando a prata.

O pódio final ficou com Rebeca Andrade (ouro), Simone Biles (prata) e Jordan Chiles (bronze).

Por outro lado, a delegação brasileira acabou perdendo outra oportunidade de medalha. No caiaque cross, Ana Satila ficou na 8ª posição e deixou a competição sem medalha.

No triatlo, os brasileiros Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes fecharam na 8ª colocação a prova de revezamento misto.

Ainda há chance de medalha para o Brasil?

No Taiti, o Brasil pode terminar a segunda-feira com duas medalhas. Os surfistas Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb estão nas semifinais. As decisões serão realizadas logo na sequência. Medina é o grande favorito ao ouro, mas tem missão difícil contra o australiano Jack Robinson.

Tati enfrenta a costa-riquenha Brisa Henessy, um duelo que tende a ser equilibrado. Nas decisões, Gabriel pode pegar Alonso Correa ou Kauli Vaast, enquanto Weston-Webb encara Caroline Marks ou Johane Defay.

Nesta terça-feira, 6, Isaias Queiroz faz sua estreia nas Olimpíadas de Paris, na disputa de duas provas: C2 500m em dupla e o C1 1000m.

No atletismo, o Brasil também conta com esperanças de medalhas com Alison dos Santos e Matheus Lima. Após correrem nas qualificatórias dos 400 metros com barreiras, os dois atletas estão entre os três melhores e garantiram vagas na semifinais, embora estejam em baterias separadas. A dupla volta às competições nesta quarta-feira, 7.

Quem tem chance de chegar ao pódio?

Seleção masculina de Vôlei

Seleção feminina de Futebol

Alison dos Santos (atletismo)

Matheus Lima (atletismo)

Paulo André (atletismo)

Isaias Queiroz (Canoagem)

Luigi Cini (skate park)

Pedro Barros (skate park)

Raicca Ventura (skate park)

Dora Varella (skate park)

Isadora Pacheco (skate park)

Maria Clara (taekwondo)

Carol Santos "Juma" (taekwondo)

Quadro de medalhas

Após conquista da medalha da Rebeca Andrade no solo nesta segunda-feira, o Brasil saltou nove posições no quadro de medalhas e agora ocupa a 15ª colocação. Antes da vitória da ginasta, o país se encontrava na 24ª, atrás de países como Bélgica, Sérvia e Azerbaijão.

Onde assistir?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.