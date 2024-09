Bia Haddad vence irmãs russas e vai à final do WTA 500 de Seul

A brasileira Beatriz Haddad Maia, número 17 do ranking mundial, venceu neste sábado a russa Veronika Kudermetova, por 2 sets a 0, e se classificou para a final do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul.

Com um duplo 6-4, Bia Haddad despachou a rival, 44ª melhor da lista da WTA, em uma hora e 47 minutos de partida, na qual se destacou pelo aproveitamento de 54% dos pontos no segundo serviço, contra apenas 31% da russa.

Para chegar às semifinais do torneio sul-coreano, Bia já havia derrotado Polina Kudermetova, irmã da rival deste sábado, com uma vitória contundente por 6-2 e 6-1.

Na final, a brasileira enfrentará no domingo a também russa Daria Kasatkina, que nas semifinais eliminou a compatriota Diana Shnaider com parciais de 6-3 e 6-4.