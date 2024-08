Bahia x Botafogo: onde assistir e horário pela Copa do Brasil

O Bahia e o Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e terá transmissão no Sportv e Premiere.

A equipe do Bahia busca uma recuperação após a derrota do último dia 4 e dos três empates anteriores. Com o apoio de sua torcida, o Tricolor Baiano espera surpreender o Botafogo e garantir uma vantagem para o jogo de volta. Por outro lado, o Botafogo chega com confiança, liderando o Brasileirão e com uma campanha sólida na temporada. A expectativa é de um confronto acirrado e emocionante.

Onde assistir ao vivo o jogo do Bahia x Botafogo hoje pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre o Bahia e Botafogo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Bahia x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay e Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.