Goiás x São Paulo: onde assistir e horário pela Copa do Brasil

O Goiás e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 20h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e terá transmissão no Prime Video.

Ambos os times chegam às oitavas com campanhas sólidas e buscam uma vaga nas quartas de final do torneio. O Goiás vem confiante após uma vitória convincente na última rodada do Brasileirão, enquanto o São Paulo, sob o comando de Dorival Júnior, espera manter o bom desempenho e avançar na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Goiás x São Paulo hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 20h, entre o Goiás e São Paulo terá transmissão ao vivo no Prime Video.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.