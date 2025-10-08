Esporte

Atlético-MG x Sport: onde assistir, horário e possíveis escalações

Galo tenta ficar distante da zona do rebaixamento; enquanto o Sport quer, ao menos, sair da lanterna do Brasileirão

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2025

Vivendo momento delicado na temporada, o Atlético-MG enfrenta o Sport nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo venceu apenas duas vezes nos últimos dez compromissos, somando aí jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Com 29 pontos, ocupa a 15ª colocação e tenta se afastar da zona de rebaixamento. No momento, tem quatro pontos a mais do que o primeiro que seria rebaixado hoje - no caso, o Vitória.

Já o Sport é o último colocado, com 16 pontos em 25 partidas. A equipe pernambucana vem de dois empates consecutivos, contra Fluminense e Cruzeiro, e soma apenas duas vitórias na competição.

📺 Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, via pay-per-view.

🧾 Prováveis escalações

Atlético-MG – Técnico: Jorge Sampaoli
Desfalques: Iván Román e Alan Franco (suspensos); Alexsander, Tomás Cuello, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia (lesionados).
Retorno: Lyanco, após suspensão.
Provável escalação: Éverson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Vitor Hugo; Natanael, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Hulk.

Sport – Técnico: Daniel Paulista
Desfalque: Hereda.
Dúvida: Lucas Lima (problema na coxa).
Retorno: Matheus Alexandre.
Provável escalação: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran (Lucas Lima); Romarinho, Matheusinho e Derik.

⚖️ Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
