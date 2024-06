Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, 17 de agosto, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Sportv e no Premiere.

Atualmente, o Galo busca se reerguer no campeonato e melhorar sua posição na tabela. Com uma sequência de jogos sem vitórias, o time mineiro aposta na força de sua torcida na nova Arena MRV para conseguir um resultado positivo. Já o Palmeiras, lutando na parte de cima da tabela, quer manter sua boa fase e garantir mais três pontos fora de casa. O jogo promete ser um dos mais emocionantes da rodada, com duas das maiores equipes do país em campo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x Palmeiras hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, às 20h30, entre o Atlético-MG e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online pelo aplicativo e site do Premiere e também no Globoplay para assinantes do Sportv.

Provável escalação do Atlético-MG

Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Gomes e Rômulo; Scarpa; Igor Gomes, Pedrinho e Alisson; Paulinho, Hulk (Cadu).

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Zé Rafael e Aníbal Moreno; Estêvão, Raphael Veiga e Lázaro; Rony.

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

