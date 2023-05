Atlético-MG x Internacional: veja horário e onde assistir ao vivo

Atlético-MG e Internacional se enfrentam neste sábado, 13, às 21h, no estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

Os dois clubes têm a mesma pontuação, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Porém, enquanto o Galo venceu a última partida, o Internacional perdeu as duas partidas. Quem vencer pode encostar nos líderes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético-MG x Internacional

O jogo deste sábado às 21h entre Atlético-MG x Internacional terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Atlético-MG x Internacional online?

Você pode assistir a partida online no Amazon Prime Vídeo, com a assinatura do Premiere.

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG?

Atlético-MG x Corinthians - Copa do Brasil

Coritiba x Atlético-MG - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Internacional?