Athletico PR x Corinthians: veja horário e onde assistir ao vivo

Athletico PR e Corinthians se enfrentam neste sábado, 24, às 16h na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. A partida é válida pela 12ª rodada da Brasileirão Série A.

Após vitória no clássico contra o Santos, o Corinthians busca sua segunda vitória consecutiva. Apesar da vitória no clássico, a equipe ainda ocupa a 15ª colocação e busca a vitória para se isolar cada vez mais da zona do rebaixamento.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve contar com o lateral Fagner, que está suspenso por terceiro amarelo. Bruno Mendéz deve assumir a posição, após retornar da seleção paraguaia.

Do outro lado o Athletico PR quer se recuperar após derrota diante do São Paulo na última rodada. O Furacão está na 11ª colocação e busca vencer para encostar no G4.

Para o confronto, o técnico interino Wesley Carvalho não deve contar com Fernando, que lesionou o joelho no jogo contra o São Paulo, além do volante Fernandindo, que também segue fora por contusão.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Athletico PR x Corinthians

O jogo deste sábado, às 16h, entre Athletico PR e Corinthians terá transmissão exclusiva na CazéTV (YouTube) e TNT Sports.

Como assistir o jogo Athletico PR x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV.

24/06 - Athletico PR x Corinthians - Brasileirão Série A

27/06 - Athletico PR x Allianza Lima - Libertadores

