Esporte

Vitória x São Paulo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Tricolor segue querendo tirar a vantagem do líder Palmeiras, já o Leão quer somar pontos e se afastar ainda mais da zona do rebaixamento

SÃO PAULO, BRASIL – 4 DE ABRIL: Ferreira, do São Paulo FC, comemora após marcar o terceiro gol da equipe durante a partida do Brasileirão 2026 entre São Paulo FC e Cruzeiro, no MorumBIS, em São Paulo, Brasil, em 4 de abril de 2026. ( (Foto de Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images))

SÃO PAULO, BRASIL – 4 DE ABRIL: Ferreira, do São Paulo FC, comemora após marcar o terceiro gol da equipe durante a partida do Brasileirão 2026 entre São Paulo FC e Cruzeiro, no MorumBIS, em São Paulo, Brasil, em 4 de abril de 2026. ( (Foto de Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06h27.

Vitória x São Paulo se enfrentam neste sábado, 11, às 16h30, no horário de Brasília, no estádio do Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 11ª rodada da fase do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória está na 14ª posição do Brasileirão e quer seguir subindo na tabela. A equipe está há dois jogos sem vencer e precisa reencontrar o caminho dos três pontos.

Em paralelo, a equipe também disputa a Copa do Nordeste e é a terceira do grupo A, que também conta com Asa, Sousa, Fluminense-PI e Itabaiana.

Como chega o São Paulo para o confronto

Após vencer o Boston River na estreia da Sul-Americana, o São Paulo quer seguir triunfando no Brasileirão. A equipe de Roger Machado vem de goleada por 4 a 1 em cima do Cruzeiro na competição e sabe da importância dos três pontos para seguir na cola do Palmeiras.

Onde assistir a Vitória x São Paulo

O duelo entre Remo x Vasco será transmitido pela Globo SP, Premiere e Ge TV. A partida está marcada para as 16h30 deste sábado.

Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Arcanjo; Nathan, Camutanga, Cacá e Ramon; Baralhas, Martinez, Erick, Aitor e Matheuzinho; Renato Kayzer.

São Paulo (Técnico: Róger Machado)

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Toloi, Sabino e Wendell; Bobadilla, Marcos Antonio, Artur, Luciano e Ferreirinha; André Silva.

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