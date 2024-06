Cruzeiro x Fluminense: onde assistir e horário pelo Brasileirão Feminino

O Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo, 09 de junho, às 15h, no estádio Gregorão, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A partida é válida pela 12ª rodada da competição e terá transmissão ao vivo.

O Cruzeiro chega para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos, ocupando a 5ª posição na tabela do campeonato. Do outro lado, o Fluminense vem de uma série de 3 vitórias e 2 derrotas, estando atualmente na 9ª posição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Fluminense hoje pelo Brasileirão Feminino?

O jogo deste domingo, 15h, entre o Cruzeiro e Fluminense terá transmissão ao vivo no SporTV.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online pelo streaming Globoplay, acessando o canal da SporTV.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.