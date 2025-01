Depois de acertar com mesma agência de Vini Jr. e Endrick, Kerolin é anunciada pelo Manchester City

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira, 22, a atacante Kerolin Nicoli como reforço. Aos 25 anos, a jogadora da seleção brasileira chega da National Women’s Super League North Carolina Courage, depois de assinar um contrato de três anos e meio, que a manterá no Joie Stadium até o verão de 2028.

Kerolin tem 45 convocações para a seleção nacional e se junta ao City após uma temporada de enorme sucesso nos EUA, onde foi nomeada a primeira Jogadora Mais Valiosa da NWSL da América do Sul em 2023, depois de ajudar o North Carolina Courage a conquistar a Challenge Cup naquele ano e durante o período anterior.

Além de se preocupar com a parte técnica, Kerolin também mostra estar antenada com o mercado e cuida da gestão profissional da carreira. Em outubro do ano passado, ela passou a ser agenciada pela Roc Nation Sports, que conta em seu portfólio com centenas de atletas, entre eles, Vinícius Júnior, Endrick, Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli.

"É motivo de orgulho e empolgação para nossa equipe. Uma atleta que se destacou e recebeu a premiação máxima da liga das maiores campeãs do mundo, que vai agora disputar a principal competição de clubes do planeta, com os mais tradicionais clubes europeus. Que ela seja inspiração para várias jovens brasileiras apaixonadas pelo jogo, e que sonham com reconhecimento e conquistas", afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Kerolin Nicoli vestirá a camisa número 14 e se tornará a terceira contratação do City em janeiro, após a chegada de Rebecca Knaak e Aemu Oyama. “Estou muito animada por estar aqui. Acho que havia muitos motivos pelos quais escolhi o City e um deles foi jogar na Liga dos Campeões", disse, ao site oficial do City, complementando;

“Acho que as jogadoras [na WSL] são muito técnicas e o time é compacto. Quero melhorar, aprender coisas diferentes e vir aqui para ser desafiada, também jogar contra as defensoras que jogarão contra as defensoras que jogarão na próxima Copa do Mundo no Brasil em 2027.”

“Estou muito animada por fazer parte do time. Tenho muita confiança, mas sei que preciso continuar trabalhando duro para ser ótima aqui. Haverá algumas diferenças entre aqui e onde joguei antes, mas estou muito animada.”