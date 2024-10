Após 12 anos, USP volta ao top 200 de melhores universidades do mundo; veja ranking

A Universidade de São Paulo ocupa a 199° posição do ranking internacional de universidades de 2025 da revista britânica Times Higher Education (THE). É a primeira vez em 12 anos que a instituição brasileira ocupa o top 200 da lista, divulgada nesta terça-feira, 8.

O levantamento, que acontece anualmente, analisou 2.092 universidades em 115 países. A USP é a instituição mais bem posicionada da América Latina, enquanto as universidades que se destacam no Brasil são a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

O THE leva em conta cinco critérios de avalição, com 18 indicadores específicos:

Ensino (ambiente de aprendizagem);

Ambiente de Pesquisa;

Qualidade da Pesquisa;

Visão Internacional (proporção de alunos e funcionários estrangeiros);

Indústria.

O Brasil é um dos três países a entrarem no top 200 do THE, ao lado da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Neste ano, 30 países diferentes figuram na lista.

A análise deste ano destaca a China, que se aproxima do top 10, com a Universidade de Pequim em 13° lugar, mais alta posição do país; e a Austrália, que sofreu declínio nas cinco principais instituições nacionais devido à reputação em declínio e à perspectiva internacional.

O ranking principal, das dez melhores universidades, é dominado por instituições nos EUA e Reino Unido. A Universidade de Oxford ocupa o primeiro lugar há nove anos consecutivos — na lista de 2025, é seguida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) por Harvard, ambos norte-americanos.

Veja o top 10

1 - Universidade de Oxford, Reino Unido

2- Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos

3- Universidade de Harvard, Estados Unidos

4- Universidade de Princeton, Estados Unidos

5- Universidade de Cambridge, Reino Unido

6- Universidade de Stanford, Estados Unidos

7- California Institute of Technology, Estados Unidos

8- Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos

9- Imperial College London, Reino Unido

10-Universidade de Yale, Estados Unidos

USP é eleita melhor da América Latina

Na última quinta-feira, a USP foi eleita a melhor instituição de Ensino Superior da América Latina e do Caribe na 14ª edição do QS World University Ranking. É o segundo ano consequitivo que a universidade ocupa o primeiro lugar

A seleção analisou 437 universidades de 23 países da região. Em segundo lugar, ficou a Pontifícia Universidade Católica do Chile, e em terceiro, outra brasileira, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O top 10 do ranking conta com outras duas instituições nacionais: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 5º, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 8º.

O QS World University Ranking apontou o Brasil como o país com mais universidades de destaque na América Latina e no Caribe. Além das quatro instituições posicionadas no top 10, há ainda outras cinco na lista das 25 melhores da região, a exemplo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Apesar da proeminência no segmento, os responsáveis pelo ranking citaram a falta de recursos nas universidades do Brasil. O relatório também aponta o desafio da ampliação do acesso ao Ensino Superior e da permanência dos estudantes, especialmente os mais pobres.