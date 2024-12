Ações do setor privado pela equidade racial incluem agenda ampla e metas ambiciosas

A construção de um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e inclusivo, onde os colaboradores sejam valorizados e respeitados, é uma premissa fundamental na luta pela equidade racial no país. Como um dos principais responsáveis por implementar essas ações, o setor privado tem adotado medidas práticas para promover mudanças tanto internamente quanto externamente ao ambiente corporativo.

Já existem iniciativas práticas voltadas para construir uma sociedade mais igualitária. O Grupo Carrefour Brasil, por exemplo, investe em ações que refletem seu compromisso e o reconhecimento do seu papel em um movimento que busca mudanças significativas. Maior grupo varejista do país, a empresa atende 60 milhões de clientes por mês, por meio de mais de 130 mil colaboradores em suas mais de mil lojas em todo o Brasil.

Claudionor Alves, diretor-executivo de equidade racial e relações institucionais do Grupo Carrefour Brasil, afirma que “esse é um compromisso fundamental entre a gente e o Brasil”. Alves preside um comitê criado para orientar estratégias de posturas antidiscriminatórias e antirracistas na empresa, além de apoiar projetos e iniciativas que lutam pela igualdade e equidade racial e social.

A luta pela equidade racial tem como objetivo garantir ‘inclusão social’ e igualdade de oportunidades a todas as pessoas, independentemente de raça ou etnia. Dados divulgados pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, em 20 de novembro deste ano, Dia da Consciência Negra, indicam um aumento no engajamento das empresas privadas em relação à pauta racial no Brasil nos últimos 12 meses.

De acordo com o Índice de Equidade Racial nas Empresas, em 2023, os homens negros representavam 15% do total de colaboradores nas companhias participantes, enquanto as mulheres negras representavam 12%. Em 2024, esses números aumentaram para 19% e 13%, respectivamente. Além disso, a presença de homens e mulheres negras em cargos de liderança cresceu de 7% e 3%, respectivamente, para 8% e 4% este ano. “Embora tenha ocorrido um aumento no número de pessoas negras empregadas, quando analisamos os cargos de liderança, o número ainda é muito baixo”, avalia Alves. “Precisamos fazer muito mais para mudar esse cenário.”

De dentro para fora

Para ajudar a transformar essa realidade, o Grupo Carrefour Brasil investe em uma ampla agenda interna de ações focadas em treinamento, programas de impulsionamento, mentoria e metas na área de equidade racial. Como destaca Alves, a empresa desenvolveu um plano abrangente, com metas ambiciosas para aumentar a diversidade racial na força de trabalho, com especial atenção para os cargos de liderança.

“Olhar para dentro de casa e avaliar nossos próprios indicadores é uma forma prática de entender onde precisamos melhorar. E devemos fazer isso constantemente. Em 2024, atingimos a meta de 35% de cargos de liderança ocupados por pessoas negras. É uma conquista, mas para 2030 nossa meta é ainda mais ambiciosa: alcançar 50% de líderes negros. Esse é um compromisso que consideramos essencial”, comenta Claudionor Alves.

Entre as principais ações do Grupo Carrefour Brasil para atingir essas metas estão os programas de treinamento e desenvolvimento para colaboradores. O “Fala+”, por exemplo, oferece bolsas de estudo para o desenvolvimento do inglês, com duração de 12 meses. Já o “PODER” é um programa interno de desenvolvimento e empoderamento voltado para colaboradores negros, lançado em 2023. Após três turmas, mais de mil pessoas de diversas áreas da companhia participaram da capacitação, com foco na formação de lideranças. A estimativa para 2025 é iniciar a quarta edição já com mais mil colaboradores inscritos.

“A educação é um pilar fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, o investimento em programas de trainees e estagiários é uma forma de ampliar as oportunidades para talentos negros e um passo importante para quebrar barreiras, contribuindo para um futuro mais inclusivo, diverso e sustentável”, diz Alves.

Compromissos para Inclusão e Segurança

Em paralelo aos programas de incentivo ao crescimento dos colaboradores negros, o Carrefour também investe em comunicação e tecnologia como estratégias fundamentais para alavancar as iniciativas de equidade racial. Para todos os funcionários, o treinamento de Letramento Racial aborda temas como racismo estrutural e as bases do racismo no Brasil, discutindo também conceitos como preconceito, discriminação, segregação, atitudes antirracistas e o cumprimento da política de diversidade e compromissos sociais da empresa.

Além disso, o projeto de câmeras corporais, utilizadas por fiscais de prevenção e equipes de segurança terceirizadas nas lojas do Grupo, tem como objetivo aumentar a transparência nas interações entre colaboradores e clientes. Segundo a empresa, o uso das câmeras permite monitorar a adesão aos protocolos estabelecidos como boas práticas pela organização. Um dos resultados positivos é a redução de 30% nos incidentes, ou seja, interações que não seguem os protocolos que buscam relações de respeito entre as pessoas.

Parcerias para conquistar mais

Para que as ações ultrapassem os limites da companhia, o Grupo Carrefour Brasil mantém parcerias estratégicas com iniciativas de empreendedorismo negro, oferecendo mentoria, aceleração e financiamento para pequenos negócios liderados por pessoas negras. A empresa também trabalha com organizações que promovem a igualdade racial e combatem o racismo. “O Instituto Identidades do Brasil, a Universidade Zumbi dos Palmares, o Fórum Brasil Diverso e o Movimento pela Equidade Racial (MOVER) são alguns dos parceiros com os quais atuamos diretamente para o engajamento das empresas na pauta racial”, explica Claudionor Alves.

Com a Universidade Zumbi dos Palmares, especificamente, um dos projetos desenvolvidos em parceria com o Carrefour foi a criação de um curso de gestão de segurança privada, para promover uma segurança mais humanizada e livre de discriminação. Outra iniciativa bem-sucedida da parceria foi o treinamento de Letramento Racial, que foi realizado por 100% dos colaboradores do Grupo Carrefour Brasil.

“Muitas vezes, essas discussões e iniciativas parecem óbvias, mas precisamos lembrar que não são. Ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar, de fato, a equidade racial no mercado de trabalho. Precisamos de todos os setores unidos e de iniciativas empresariais que tragam resultados efetivos hoje”, conclui Claudionor Alves.