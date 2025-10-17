Gerando Falcões usa ‘Dignômetro’ para alcançar meta de tirar 1 milhão de brasileiros da pobreza

No Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, celebrado nesta sexta-feira, 17, a Gerando Falcões anuncia que vai usar o Dignômetro, ferramenta que acompanha a dignidade em múltiplos setores, para alcançar sua meta de acompanhar a superação da pobreza de 1 milhão de brasileiros ao longo dos próximos 10 anos.

O medidor, que já funcionava em programas específicos como o Favela 3D, agora passa a ser utilizado em todas as tecnologias sociais da organização, medindo a pobreza multidimensional além da renda familiar.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, explica como funciona a ferramenta e os planos para transformar a vida de milhões de brasileiros.

O Dignômetro é uma ferramenta composta por 10 perguntas que avaliam diferentes dimensões da pobreza. Ao contrário dos índices tradicionais que focam apenas em renda, o instrumento analisa aspectos como habitação, segurança alimentar, educação, saúde, saneamento, água, geração de renda, poupança, conectividade e bens essenciais.

Antes utilizado com mais de 20 perguntas, o Dignômetro passou por um exercício profundo de simplificação para conseguir operar em escala nacional. "Precisamos simplificar para conseguir fazer em escala", conta Lyra.

"A pobreza não é um problema só, é multidimensional. Uma pessoa pode ter dinheiro no bolso, mas se as crianças estão fora da creche, se está endividada e não conseguiu fazer três refeições ininterruptamente nos últimos seis meses, se mora em casa sem CEP... essa pessoa está na pobreza", explica.

Como funciona na prática?

O processo começa quando um mentor social encontra uma família e aplica o questionário de 10 perguntas. Se a família não atende a três ou mais critérios, ela entra no programa Decolagem, de superação da pobreza, da Gerando Falcões.

A partir daí, uma jornada personalizada é construída para quebrar o ciclo de pobreza em um universo de um a dois anos. Cada desafio identificado vira uma meta: filhos fora da creche, falta de documentação, desemprego… tudo é mapeado e transformado em ações concretas.

A plataforma Decolagem foi inteiramente criada com inteligência artificial e automatização. Um agente de WhatsApp envia lembretes às famílias sobre suas metas: "Oi! Precisa levar seu filho na creche, vamos lá?". Se a pessoa responde que não vai, o mentor social humano é acionado imediatamente para intervir.

"O que fazemos é uma combinação de usar tecnologia, IA, agentes e interação humana no campo, com pessoas qualificadas que são mentores sociais, para não permitir que as famílias parem na trilha, mas sigam nela e saiam desse cenário de pobreza", destaca Lyra.

A conectividade ganha peso especial nesse contexto. Para a organização, todo brasileiro precisa estar conectado à rede e requalificado para um mundo cada vez mais desafiador, onde a automação e a inteligência artificial transformam o mercado de trabalho.

Erradicação da pobreza

Ainda em 2025, 10 mil famílias começaram a ser embarcadas no programa. A operação é feita pela rede de 2 mil ONGs parceiras da Gerando Falcões, todas certificadas para operar o Decolagem. "Criamos gamificações com mentores e ONGs, premiando e estimulando os melhores desempenhos, e qualificando as ONGs que não estão indo tão bem", descreve Lyra.

Para financiar essa jornada, a Gerando Falcões criou recentemente o Fundo Dignidade e convidou a Fundação Lemann para um match funding: cada real captado é dobrado pela fundação. A Fundação já doou R$ 50 milhões, e a organização já levantou quase R$ 80 milhões dos R$ 100 milhões da meta inicial - 80% do caminho percorrido. Além disso, a Accenture também aprovou o apoio de R$ 5 milhões, foco no planejamento estratégico e da infraestrutura tecnológica por trás do projeto, como os agentes de IA.

Embora tenha sido criado pela Gerando Falcões, o Dignômetro não é exclusivo da organização. Prefeituras, governos e empresas podem se conectar à plataforma.

"O Brasil não pode medir pobreza só com renda. A gente tem que encarar os problemas de forma mais profunda", afirma Lyra. "Pobreza é uma invenção humana. E se é humana, a solução também é."

A meta de 1 milhão de pessoas é encarada como um protótipo. "Temos muitas mais pessoas a atingir, mas vamos acertar, vamos errar e vamos aprender com isso no processo. O compromisso é transformar a pobreza da favela em dignidade antes de Marte ser colonizado, custe o que custar".