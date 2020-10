Saiba por que a Malwee está no primeiro relatório da Exame Research ESG

Em 2015, o Grupo Malwee anunciou um Plano de Sustentabilidade com metas ousadas, e desde então vem comunicando todos os anos em seu relatório de sustentabilidade a evolução dessas metas. Além disso, a Malwee – a principal marca do grupo – também lançou uma campanha que busca incentivar o consumo consciente, com peças atemporais que duram por muito tempo.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Research

Apesar de ser uma empresa familiar e de capital fechado, o Grupo Malwee está muito avançado em governança corporativa, com um conselho de administração diverso e independente, assessorado por vários comitês.

Diversidade de gênero também é um ponto importante em uma empresa onde as mulheres são a maioria de seus clientes. Dois dos cinco membros do conselho de administração são do sexo feminino, e as mulheres representam 35% das posições de diretoria e gerência.

O Grupo Malwee também mostrou seu DNA inovador e consciente durante a pandemia, quando buscou maneiras inovadoras de ajudar a comunidade e manter seus fornecedores e suas linhas de produção ativos. Além de ter ajudado milhares de pessoas, em setembro seu número de funcionários era maior do que antes da pandemia, e o orçamento de receita do ano já tinha sido alcançado.

Por todos esses motivos, o Grupo Malwee foi a primeira empresa analisada pelo EXAME Research ESG.

Confira o primeiro relatório da Exame Research ESG

Você conhece as três letras que podem turbinar seus investimentos? Conheça a cobertura de ESG da EXAME Research