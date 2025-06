Rio firma acordo para impulsionar mulheres no setor de energia e economia do mar

As mulheres representam apenas 16% da força de trabalho no setor de energia global. No Brasil o cenário não é diferente: sua representatividade em cargos de liderança é ainda mais crítica, atingindo apenas 5,55%, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Visando reduzir a desigualdade de gênero e ampliar a presença feminina nos segmentos naval, portuário e offshore, uma parceria inédita foi firmada nesta quarta-feira, 25, entre as Secretarias de Energia e Economia do Mar (Seenemar) e da Mulher, com assinatura durante o Energy Summit, evento de inovação e sustentabilidade em sua segunda edição na capital carioca.

O movimento batizado de "Women In Energy" aposta na inserção de mulheres neste mercado por meio de capacitação profissional gratuita e acesso a uma rede de oportunidades, além de outras ações conjuntas de qualificação, intercâmbio de informações e apoio técnico contínuo — sem transferência de recursos financeiros entre os órgãos públicos.

Tatiana Yagura, COO do Energy Summit e idealizadora do movimento, destacou que a iniciativa representa a convergência entre políticas públicas, inovação e impacto social.

"Unir energia e economia do mar à capacitação profissional e à inclusão é um avanço concreto para acelerar a transição energética com equidade e desenvolvimento regional", disse Tatiana.

A formação se enquadra dentro do programa Empregos Azuis, da Seenemar, que tem como meta ambiciosa formar até 10 mil trabalhadores até 2026 em 12 cursos diferentes — incluindo profissionalização como taifeiro, operador de empilhadeira, soldador, pintor industrial e operador de drones marítimos.

"Queremos oferecer oportunidades reais às fluminenses que não têm condições de arcar com cursos profissionalizantes, contribuindo diretamente para o desenvolvimento socioeconômico do estado", disse Cássio Coelho, secretário de Energia e Economia do Mar.

Impacto positivo

O programa já apresenta casos de sucesso. Lorena Brasil, uma das primeiras bolsistas formadas no curso de Operador de Empilhadeira, demonstra o impacto positivo da iniciativa: "Estou muito feliz. Consegui completar o curso e já me inscrevi para outro, agora o de Taifeiro. Já era uma vontade minha me qualificar e finalmente consegui", relatou.

Segundo Heloisa Aguiar, secretária da Mulher, a parceria é mais uma oportunidade de capacitação. "Romper as barreiras estruturais exige mais do que boa vontade. Precisamos de políticas públicas concretas e investimentos para abrir portas e mais mulheres possam estar em setores predominantemente masculinos", afirmou.