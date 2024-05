Referências na vida profissional garantem: sim, elas podem chegar lá

A mulher – seja como dona do próprio negócio, seja no desenvolvimento da sua carreira – ainda encontra uma série de entraves. No entanto, as diferenças entre gêneros no mercado de trabalho dão sinais de retração, com cada vez mais espaço para a diversidade.

Os avanços e as dificuldades foram tema do primeiro evento da EXAME Plural, iniciativa que reforça o compromisso com o espaço e a voz para as lideranças femininas incentivadoras da criação de oportunidades para mais mulheres em busca de crescimento.

O Elas Lideram 2024, patrocinado pelo BTG Pactual e pela PepsiCo, com apoio da Freixenet e da Linus, aconteceu em 25 de abril, em São Paulo, e reuniu em seus painéis um grupo especial de profissionais e um público, formado quase integralmente por mulheres, ávido por conhecimento e dicas.

As especialistas debateram a relação entre o empreendedorismo e a iniciativa privada; a liderança feminina ativa; a defesa de um ambiente mais inclusivo e o que buscam os novos talentos, além do planejamento de carreira e o caminho para chegar aos conselhos de administração.

Veja quem participou dos painéis:

Andrea Cruz , CEO da Serh1 Consultoria

, CEO da Serh1 Consultoria Andrea Sambati, presidente da Boehringer Ingelheim no Brasil

presidente da Boehringer Ingelheim no Brasil Anna Chaia, conselheira de empresas e mentora de Startups

conselheira de empresas e mentora de Startups Camilla Junqueira, diretora-geral da Endeavor Brasil

diretora-geral da Endeavor Brasil Carla Moraes, vice-presidente de Vendas – Serviços Financeiros da Oracle

vice-presidente de Vendas – Serviços Financeiros da Oracle Daniele Mattos, sócia-cofundadora da Indique Uma Preta

sócia-cofundadora da Indique Uma Preta Fernanda Ribeiro, CEO da Conta Black

CEO da Conta Black Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb na América do Sul

diretora-geral do Airbnb na América do Sul Laura Chiavone, head of Agency & Client Council Brazil Lead da Meta

head of Agency & Client Council Brazil Lead da Meta Liliane Rocha, fundadora e CEO da Gestão Kairós

fundadora e CEO da Gestão Kairós Martha Leonardis, sócia e head de Eventos e Responsabilidade Social do BTG Pactual

sócia e head de Eventos e Responsabilidade Social do BTG Pactual Michele Salles, diretora de Diversidade e Inclusão com o Ecossistema da Ambev

diretora de Diversidade e Inclusão com o Ecossistema da Ambev Thaisa Thomaz, diretora Sr. de Talentos na PepsiCo

Os debates foram conduzidos pelas jornalistas Lia Rizzo, editora da EXAME Plural, Marina Filippe, repórter de ESG, e Natalia Viri, editora de EXAME In.

O papel da educação

Do ponto de vista do empreendedorismo, uma das formas de facilitar a inserção é por meio da educação financeira, pontuou Fernanda Ribeiro, da Conta Black. Ela lembrou ainda do papel da inserção de profissionais negros no futuro da tecnologia, especialmente quando se fala em inteligência artificial (IA).

Laura Chiavone, da Meta, também falou do papel da educação como forma de contribuir com a ascensão feminina. No caso da executiva, ela optou pela mentoria de carreiras, quando tinha acabado de se mudar para Nova York. Na época, a executiva notou um grande volume de mensagens com o mesmo tema: como chegar a esse lugar na carreira?

“O projeto avançou de uma forma muito natural, em que conto sobre as vezes em que falhei e quando aprendi a me recolher e retomar”, contou Laura.

Thaisa Thomaz, da PepsiCo, foi categórica ao pontuar a relevância do papel das empresas em relação às profissionais, com a determinação de metas e investimentos. “Todos devem estar envolvidos, engajados em uma jornada que precisa ser longa”, salientou.