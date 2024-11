Maior prova de ciclismo amador do país acontecerá na Serra da Mantiqueira

O Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil, maior prova de ciclismo amador do país, chega a sua quarta edição. O evento acontecerá no dia 27 de abril de 2025, em Campos do Jordão, uma referência de turismo na Serra da Mantiqueira.

Entre os dias 25 e 27 de abril, a Expo Village será o ponto de encontro de uma verdadeira celebração do espírito do Giro d'Italia, com shows, palestras, exposições e ativações de marcas, entre outras atrações que reforçam os valores da competição.

Em uma parceria com o BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, principal patrocinador do evento, os clientes do banco terão acesso à pré-venda de ingressos com 10 dias de antecedência, novos clientes também poderão usufruir do benefício.

"Estamos muito contentes com essa nova fase de parcerias estratégicas, que representa não apenas uma conquista importante para o Giro d’Italia Ride Like a Pro no Brasil, mas também reforça o poder da nossa marca e o compromisso que temos em entregar um evento de qualidade. Com o apoio de parceiros que compartilham nossa visão, acreditamos que essa união trará grandes resultados e abrirá novas oportunidades, fortalecendo o evento e incentivando o mercado a investir no esporte como uma poderosa plataforma de comunicação com o público," diz Fábio Oliveira, CEO do Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil.

O evento promete uma série de experiências inéditas e ativações exclusivas, com novas atrações e desafios técnicos pensados para proporcionar uma jornada de superação e conquistas para ciclistas de todos os níveis. Desde iniciantes até os mais experientes, todos encontrarão oportunidades de se desafiar e vivenciar a emoção do ciclismo de forma acessível e divertida.