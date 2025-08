Quando a música se sente: por que precisamos reinventar o que é se conectar

*Por Camila Ribeiro

Há um instante em todo grande show em que a multidão parece se tornar uma só pessoa. É quando o refrão explode, o chão treme sob os pés e, num reflexo quase automático, milhares de celulares se erguem para eternizar aquele momento.

O que nem sempre percebemos é que, para milhões de pessoas, esse momento passa em silêncio. E o silêncio, aqui, não é poético. É uma barreira real.

No Brasil, segundo o IBGE, mais de 10 milhões de pessoas convivem com algum grau de deficiência auditiva. No mundo, a Organização Mundial da Saúde calcula que são mais de 430 milhões hoje, e o número deve ultrapassar 700 milhões até 2050.

Mesmo assim, a maior parte dos shows, festivais e festas ainda é pensada só para quem pode ouvir. Às vezes, há um intérprete de Libras no palco, o que é um avanço, mas não basta. A inclusão de verdade vai além das palavras: é preciso traduzir a sensação.

Sempre ouvimos que a tecnologia encurta distâncias. E encurta mesmo: cidades inteiras cabem em uma tela de celular, transações são realizadas em segundos, dados viajam mais rápido que o pensamento.

Mas, quando falamos de inclusão, a tecnologia não pode parar na velocidade. Ela precisa ter empatia. Precisa traduzir o que muitos consideram garantido, como ouvir uma canção, vibrar com uma batida, sentir o impacto físico de um acorde. Precisa abrir espaço para imaginar possibilidades, e mais: garantir que as possibilidades sejam para todos.

Os avanços são contínuos, mas a tecnologia ainda falha ao deixar de incluir todas as formas de sentir. Um estudo recente da W3C (consórcio mundial da web) indica que cerca de 97% dos sites ainda possuem ao menos uma barreira de acessibilidade.

No entretenimento ao vivo, não é diferente

Foi para mudar essa realidade que criamos o TIM Vibe, uma nova tecnologia que transforma música em vibração em tempo real. Durante um show, oferecemos essa novidade a um grupo de jovens com deficiência auditiva.

Em vez de usar fones de ouvido, eles seguravam o celular, que captava o som do ambiente e o devolvia em pulsos vibratórios, acompanhando o ritmo da música. Um gesto tão simples como segurar o celular na mão, virou, naquele instante, a forma de estar presente no festival, de dançar, de sentir o que até então era só silêncio.

Pode parecer detalhe, mas para quem sempre ficou de fora, faz toda a diferença. É o mesmo princípio de soluções que já conhecemos, como legendas automáticas em vídeos ou legendagem ao vivo em eventos que, segundo a ONU, têm potencial de melhorar a experiência de mais de 1,5 bilhão de pessoas com dificuldades auditivas ou cognitivas.

Incluir não é apenas um gesto social: é também uma oportunidade que faz sentido para os negócios. A Accenture estima que consumidores com deficiência movimentam mais de 8 trilhões de dólares globalmente. Ignorar isso é abrir mão de um mercado inteiro e do impacto social que vem junto.

Ver jovens experimentando vibrações que acompanham a música me fez pensar em tudo o que ainda podemos criar. E no quanto ainda somos responsáveis por tirar ideias do virtual para o mundo real.

Nos orgulhamos dos avanços do 5G, da inteligência artificial e da conectividade total. Mas a verdadeira revolução acontece quando tudo isso toca o que é humano: sentir, pertencer, dançar junto. Steve Jobs costumava dizer que “tecnologia sozinha não basta, o que importa é como ela toca as pessoas”. E tocar, aqui, ganha um significado literal.

No fim das contas, reinventar o que é se conectar é garantir que ninguém fique de fora. Se todo festival, toda pista, todo refrão, vir carregado de respeito, liberdade e igualdade, a festa é para todos e todo mundo dança.

Às vezes, mudar o mundo cabe na palma da mão.

* Camila Ribeiro é Diretora de Comunicação e Marca da TIM Brasil