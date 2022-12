Produtividade cresce com aumento da diversidade étnico-racial nas empresas

Para cada 10% de aumento na diversidade étnico-racial, observa-se um incremento de quase 4% na produtividade das empresas, é o que revela o estudo “Ações Afirmativas no Mundo Corporativo: um estudo sobre o impacto da diversidade no mercado de trabalho”, promovido pelo ID_BR (Instituto Identidades do Brasil).

No trabalho, que tem o objetivo de mensurar o impacto de maior diversidade étnico-racial na produtividade das empresas entre 2010 e 2019, para cada 10% de elevação da diversidade de gênero observa-se um acréscimo de quase 5% na produtividade das empresas.

O estudo ainda revela que os resultados por setores econômicos, para cada 1 ponto percentual no incremento da diversidade étnico-racial das empresas do setor de serviços, em média, a produtividade dos negócios aumentou em 0,19%, sendo tal resposta na ordem de 0,16% nas empresas referentes ao setor de comércio e 0,15% no setor industrial.

O ganho em produtividade se dá devido à melhorias no nível de bem-estar predominante entre as pessoas na organização; composição de quadros com competências e habilidades mais diversificadas; melhorias no clima organizacional que atuam na potencialização da performance dos/as profissionais; declínio do turnover, ou seja, da rotatividade de profissionais nos times das empresas; além de uma maior capacidade da organização em atrair profissionais com elevadas habilidades e competências, mas que também priorizam ambientes de trabalho mais inclusivos e menos hostis.

“Os dados analisados desse e outros estudos elaborados por nós, fornecem um avanço para a compreensão da viabilidade do estabelecimento da diversidade e inclusão no contexto corporativo brasileiro, uma vez que demonstrou por meios quantitativos que avanços em tal direção impactam positiva e substancialmente o desempenho financeiro das organizações”, diz Tom Mendes, diretor financeiro e administrativo do ID_BR.

Ainda de acordo com o executivo, o levantamento mostra que os esforços e investimentos das empresas podem fazer grande diferença não somente para uma sociedade mais justa e equitativa, mas também na otimização da performance mercadológica das organizações em um sistema econômico que se mostra cada vez mais competitivo e dinâmico.