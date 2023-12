Reciclagem de papel: Tudo que você precisa saber

A reciclagem de papel pode trazer diversas consequências positivas nas questões ambientais e econômicas. Além de evitar o aumento do corte de árvores para novas produções do material, esse processo também fomenta a geração de empregos.

Acompanhe a seguir o que é reciclagem de papel, como funciona as diferentes etapas desse processo e qual a sua importância nas questões ambientais da atualidade.

O que é reciclagem de papel?

A reciclagem de papel é a coleta e processamento de produtos de papel usados, visando reaproveitar o material para a criação de novos produtos ou para reutilização.

Alguns exemplos de papéis usados que podem ser reciclados são jornais velhos, revistas, listas telefônicas, cartões de ponto, post-its, manuais, resíduos de papel descartados, cadernos, livros didáticos, folhetos, materiais de embrulho, livretos, papel de escritório e papelão.

Como funciona a reciclagem de papel?

O processo de reciclagem do papel é dividido em etapas distintas, cada uma desempenhando um papel crucial na transformação do descarte em produto reciclado. Abaixo, será descrito de maneira objetiva cada uma das fases desse procedimento, que são: coleta, transporte, classificação e processamento em matéria-prima utilizável.

Coleta é o primeiro passo na reciclagem de papel. Como o nome sugere, os resíduos e papéis usados ​​são recolhidos nas lojas de sucata e nos caixotes de recolha. Essa é a matéria-prima para a produção de novos papéis.

Transporte é a segunda etapa do processo de reciclagem do papel. Todo este material recolhido é transportado em contentores para as respectivas centrais de reciclagem de papel.

Por fim, a terceira etapa do processo de reciclagem de papel é a classificação. Agora o papel é classificado em grupos como papelão, jornal, papel de jornal, papel de computador, papel de revista e cadernos e assim por diante. Cada tipo de papel é reciclado de uma maneira diferente.

O processamento em matéria-prima utilizável é a quarta e mais importante etapa do ciclo de reciclagem do papel. Essas etapas também possuem algumas subetapas relevantes, como:

Fabricação de celulose;

Triagem e limpeza da polpa;

Destintagem;

Refino, decapagem e branqueamento;

Nova fabricação de papel.

Qual a importância da reciclagem de papel?

A reciclagem de papel desempenha um papel fundamental na preservação ambiental e na gestão responsável dos recursos naturais. Alguns pontos essenciais que destacam a importância desse processo incluem a redução no corte de árvores e a economia de energia de água.

Quanto ao primeiro ponto, sabe-se que as árvores são usadas para fazer papel. Portanto, se mais papel for reciclado, menos árvores serão cortadas, que, por sua vez, reduz o impacto do aquecimento global, protege o solo da erosão do solo, preserva os recursos e protege a biodiversidade.

No que se refere ao segundo ponto, mais energia é usada na fabricação de papel a partir de árvores do que na reciclagem. Calcula-se que se uma tonelada de papel for reciclada, economiza-se energia que pode ser usada em uma casa por 6 meses.

Reciclagem de papel no Brasil

A compra de papel para reciclagem é um empreendimento que teve um crescimento significativo nas últimas décadas, mas ainda apresenta problemas significativos. A implementação de políticas públicas, a propagação da consciência pública e a participação ativa de vários setores ainda se encontra em desenvolvimento no Brasil.

Apesar disso, conforme o Fórum Econômico Mundial, em 2021 mais de 50 milhões de toneladas de papel foram encaminhadas para a reciclagem no Brasil, representando uma taxa de 68% do que foi colocado no mercado.

Em suma, a reciclagem de papel é um procedimento técnico e organizado, com um impacto significativo na procura de práticas ambientalmente mais sustentáveis. Com o apoio da sociedade, das empresas e do governo, o procedimento pode ser promovido de forma mais eficaz, levando ao maior benefício deste procedimento: a gestão responsável dos recursos naturais e a construção de um futuro mais sustentável.