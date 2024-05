O papel da iniciativa privada na pauta empreendedora

Qual deve ser o papel da iniciativa privada no crescimento de um empreendedorismo sustentável? Este foi o tema do painel de abertura do Elas Lideram 2024. Trata-se do primeiro evento da EXAME Plural. A iniciativa da EXAME reforça o compromisso com espaço para as lideranças femininas incentivadoras da criação de oportunidades para mais mulheres em busca de desenvolvimento.

Fernanda Ribeiro, CEO da Conta Black, avalia que a cidadania financeira tem um papel relevante quando se fala da inclusão empreendedora. Paralelamente, as empresas devem assumir um papel mais inclusivo, quebrando o padrão de "pessoas muito similares" em seus quadros e à frente de diferentes iniciativas.

"Quando abro o elevador e caminho na Faria Lima para almoçar o que vejo são pessoas muito iguais. Venho do mercado corporativo e, à medida que avançava, via menos pessoas parecidas comigo, além de um teto de vidro que não permite a ascensão na carreira", relata a CEO.

Sócia-cofundadora da Indique Uma Preta, Daniele Mattos, acredita que muitos dos avanços vistos hoje são fruto da dinâmica de mercado, que contou com um 'empurrão' do ESG e o peso dado à diversidade. Para a empreendedora, é fundamental que os executivos usem seu poder de influência no ambiente de trabalho para aumentar a inclusão, o que inclui o incentivo ao empreendedorismo. Ela provoca o público do evento ao lembrar que "precisamos avançar".

Diretora-geral da Endeavor Brasil, Camilla Junqueira lembra que ainda há muitos casos de empreendedorismo por necessidade, muitas vezes visto como uma forma de pagar as contas. Os espaços dentro das empresas, no entanto, ainda são restritos ao terem seus "espaços dominados por homens brancos de boa formação".

Neste contexto com tantas dificuldades para empreender, os reflexos são vistos na saúde mental, com o crescimento dos casos de ansiedade, síndrome do pânico e burnout. Segundo Camilla, pesquisas aponta que 94% dos empreendedores passam por problemas de saúde deste tipo. "A jornada do empreendedorismo é muito solitária", lamenta a representante da Endeavor Brasil.

