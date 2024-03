O bonde da França chegou: o encontro entre FBank, o banco da favela, e a comitiva de Macron

Uma comitiva do presidente da França, Emmanuel Macron, acaba de chegar ao Brasil trazendo na bagagem 30 empresas francesas com o objetivo de se conectar com parceiros e debater sobre diversas áreas de negócios, como entretenimento, educação, tecnologia, acessibilidade, audiovisual, entre outras.

Dentre as iniciativas que buscam se desenvolver no Brasil eu destaco a Handsome, que é mais do que uma empresa de tecnologia, é uma voz poderosa em prol da inclusão. Julien Delamorte, um dos fundadores e CEO da empresa, explica que sua ferramenta é uma solução de pagamentos que apresenta um avanço significativo no campo da acessibilidade digital, pois permite que pessoas com deficiência visual e idosos tenham acesso a serviços bancários e transações com o uso de cartões de débito e crédito por meio da leitura de voz, proporcionando uma experiência digital inclusiva e acessível.

Esta manhã, Julien fez uma visita à sede da Favela Holding, em São Paulo, para uma imersão no ecossistema, entender melhor como vivem as pessoas com dificuldades visuais nas favelas brasileiras e conhecer algumas particularidades deste território. Durante a visita, falada em inglês, francês e favelês, as palavras que eram conhecidas de todos eram impacto positivo, acessibilidade e inclusão.

A conversa com Julien rendeu boas perspectivas futuras, quando ele tomou conhecimento de informações mais detalhadas sobre o FBank, que teve seu pré-lançamento no South Summit neste final de março e será oficialmente lançado no mês de setembro deste ano, com gerentes e agência nas próprias favelas.

A solução oferecida pela Handsome é uma ideia inovadora que já é realidade na Europa e nos Estados Unidos e em breve chega ao Brasil para facilitar a vida de milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual.