Por que Janja será madrinha de novo submarino lançado por Lula e Macron? Entenda a tradição

A primeira-dama Janja será madrinha do submarino Tonelero (S42), que será lançado ao mar pela primeira vez, nesta quarta-feira, no Complexo Naval e Industrial de Itaguaí (CNI), em um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês Emmanuel Macron, em visita oficial ao país. A cerimônia, conhecida como "batismo", é tradicional no meio naval.

Segundo a Marinha do Brasil, trata-se de uma tradição marítima que "representa proteção aos homens que se farão ao mar". O batismo é feito por uma madrinha, que quebra uma garrafa de vidro na embarcação. É também nessa cerimônia que o submarino ou navio ganha seu nome oficial.

Janja não é a primeira-dama a cumprir o papel de madrinha de uma embarcação da esquadra brasileira. Em dezembro de 2018, no lançamento ao mar do submarino Riachuelo, a ex-primeira-dama Marcela Temer teve a mesma função, assim como, em 2020, fez Adelaide Chaves Azevedo e Silva , mulher do então ministro da Defesa, Fernando Azevedo .

Veja abaixo a cerimônia de batismo do Riachuelo, com Marcela Temer:

Adelaide Azevedo foi uma solução de última hora após a então primeira-dama Michelle Bolsonaro cancelar sua participação no batismo do submarino Humaitá. Ela não chegou a dar uma explicação do motivo pelo qual não compareceu ao evento. Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi madrinha, por sua vez, do submarino Timbirá, lançado ao mar em 1996.

Marisa Letícia, primeira mulher do presidente Lula, foi madrinha de navio cargueiro Log-in Jatobá, inaugurado em 2010, e da plataforma de petróleo P-51. Em 1937, Darcy Vargas, mulher de Getúlio Vargas, foi madrinha do monomotor Parnaíba, que ainda se encontra em serviço no Comando da Flotilha do Mato Grosso, sendo o mais antigo navio ainda em atividade na Marinha brasileira.

Saiba como é o Tonelero

Apesar da cerimônia, o novo submarino, com propulsão diesel-elétrica, ainda não será incorporado à esquadra brasileira. A entrega da embarcação, prevista inicialmente para 2020, só ocorrerá depois do submarino passar por uma série de testes nas águas de Itaguaí para avaliar sistemas de combate e navegação, bem como a sua estabilidade no mar.