Lula e Macron anunciam plano de R$ 5 bilhões para economia sustentável na Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês Emmanuel Macron lançaram, nesta terça-feira, um plano de arrecadação de mais de R$ 5 bilhões (€ 1 bilhão) em investimentos públicos e privados em projetos de economia sustentável na Amazônia brasileira e na Guiana Francesa.

O plano de ação foi divulgado durante a visita de Macron ao Brasil. O presidente francês se encontrou com Lula hoje em Belém (PA) e fica no país até quinta-feira.

O programa prevê uma parceria técnica e financeira entre bancos públicos brasileiros, incluindo o Basa e o BNDES, e a Agência Francesa de Desenvolvimento, presente no Brasil e na Guiana Francesa.

Segundo o planejamento, o plano inclui um novo acordo científico entre a França e o Brasil, operado pelo Cirad e pela Embrapa, que possibilitará o desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre setores sustentáveis, inclusive no território guianense.

Na mesma via, os dois governos afirmam que trabalham para apresentar na cúpula do G20 "um grande plano de investimento global, público e privado, para a bioeconomia".

"Esse plano pode e deve ser compatível com um objetivo de aumento da capacidade de sequestro de CO2 das florestas, da redução das emissões de CO2 no setor florestal e da proteção e do manejo sustentável da biodiversidade", afirma nota da Presidência brasileira.