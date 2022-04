Brasil é o 3º país que considera importante viajar de maneira sustentável

A Booking.com publicou hoje, 28, o Relatório de Viagens Sustentáveis 2022, com uma pesquisa realizada com mais de 30 mil viajantes de 32 países e territórios. O estudo revelou que o impacto das viagens continua sendo uma grande preocupação para a maioria das pessoas, com 90% dos entrevistados brasileiros afirmando que pretendem viajar de maneira mais ecologicamente correta nos próximos 12 meses.

Este valor teve um aumento de 12 pontos percentuais em relação aos dados da empresa em 2021. Além disso, o Brasil é o terceiro país que mais considera as viagens sustentáveis importantes (96% dos viajantes do país), atrás apenas do Quênia e do Vietnã, e empatado com a Colômbia.

De acordo com o levantamento, 86% dos brasileiros dizem que estão mais propensos a escolher uma acomodação sustentável, estejam ou não procurando especificamente por uma.

Dois terços (65%) dos viajantes do país afirmam que os esforços feitos por acomodações e provedores de transporte em prol do meio ambiente têm um grande papel na hora de decidirem contratar esses serviços.

Mais visibilidade para estadias sustentáveis

A pesquisa mostrou que 93% dos turistas do país pretendem se hospedar em uma acomodação sustentável pelo menos uma vez no próximo ano.

Porém, dos 40% de brasileiros que não se hospedaram em uma acomodação desse tipo no último ano, 22% disseram que nem sabiam que elas existiam. Ainda que esse número tenha caído 2 pontos percentuais em relação a 2021, o que mostra que a conscientização está crescendo, mais de um terço (37%) ainda não sabe como encontrar esse modelo de estadia, sendo os brasileiros a terceira nacionalidade neste quesito, atrás de Hong Kong e Colômbia, e empatados com Índia e China.

A pesquisa revelou ainda que, dois em cada cinco (41%) brasileiros admitem que não procuram ativamente pelas práticas sustentáveis de uma propriedade antes de reservá-la, mas que, se essa informação pudesse ser acessada facilmente, iriam analisá-la.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.