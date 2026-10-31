ONU define país-sede da COP18 da biodiversidade após votação apertada

O Equador foi escolhido neste sábado, 31, para sediar a COP18 da biodiversidade, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) prevista para 2028.
De acordo com informações da AFP, a decisão ocorreu durante uma votação secreta na COP17, realizada em Erevan, capital da Armênia.
A candidatura de Quito recebeu 55 votos, contra 53 da Cidade do Panamá. O resultado foi anunciado pelo presidente da COP17, Hambardzum Matevosyan, durante uma sessão plenária do encontro.
O que é a COP da biodiversidade?
A Conferência das Partes sobre Biodiversidade reúne países a cada dois anos para negociar metas internacionais destinadas a conter a perda de espécies e preservar a natureza.
O evento é realizado separadamente da COP do Clima, também organizada no âmbito da ONU, que ocorre anualmente.
Com a escolha, o Equador ficará responsável por receber a próxima edição da conferência, em 2028.
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Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas
(Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)
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Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros
(Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)
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Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30
(Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)
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(Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)
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Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30
(Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)
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Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico
(Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)
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Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência
(Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)
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Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas
(Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)
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Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém
(Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)
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(Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)