ONU define país-sede da COP18 da biodiversidade após votação apertada

O Equador foi escolhido neste sábado, 31, para sediar a COP18 da biodiversidade, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) prevista para 2028.

De acordo com informações da AFP, a decisão ocorreu durante uma votação secreta na COP17, realizada em Erevan, capital da Armênia.

A candidatura de Quito recebeu 55 votos, contra 53 da Cidade do Panamá. O resultado foi anunciado pelo presidente da COP17, Hambardzum Matevosyan, durante uma sessão plenária do encontro.

O que é a COP da biodiversidade?

A Conferência das Partes sobre Biodiversidade reúne países a cada dois anos para negociar metas internacionais destinadas a conter a perda de espécies e preservar a natureza.

O evento é realizado separadamente da COP do Clima, também organizada no âmbito da ONU, que ocorre anualmente.

Com a escolha, o Equador ficará responsável por receber a próxima edição da conferência, em 2028.