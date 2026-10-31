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ONU define país-sede da COP18 da biodiversidade após votação apertada

Votação secreta terminou com diferença de apenas dois votos e definiu onde será realizada a próxima conferência global sobre biodiversidade

COP18: conferência será realizada no Equador em 2028 e reunirá negociações sobre metas globais para conter a perda de biodiversidade (Freepik)

COP18: conferência será realizada no Equador em 2028 e reunirá negociações sobre metas globais para conter a perda de biodiversidade (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11h52.

Última atualização em 31 de outubro de 2026 às 13h52.

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O Equador foi escolhido neste sábado, 31, para sediar a COP18 da biodiversidade, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) prevista para 2028.

De acordo com informações da AFP, a decisão ocorreu durante uma votação secreta na COP17, realizada em Erevan, capital da Armênia.

A candidatura de Quito recebeu 55 votos, contra 53 da Cidade do Panamá. O resultado foi anunciado pelo presidente da COP17, Hambardzum Matevosyan, durante uma sessão plenária do encontro.

O que é a COP da biodiversidade?

A Conferência das Partes sobre Biodiversidade reúne países a cada dois anos para negociar metas internacionais destinadas a conter a perda de espécies e preservar a natureza.

O evento é realizado separadamente da COP do Clima, também organizada no âmbito da ONU, que ocorre anualmente.

Com a escolha, o Equador ficará responsável por receber a próxima edição da conferência, em 2028.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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